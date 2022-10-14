В МОН объяснили, что будет с осенними каникулами в школах Украины

В Украине в связи с российскими массированными ракетными ударами по городам было принято решение перевести всех школьников и студентов на дистанционное обучение. Первый заместитель главы МОН Украины Андрей Витренко объяснил, какая теперь ситуация с началом осенних каникул.

Об этом 14 октября чиновник рассказал на брифинге "Media Center Ukraine - Ukrinform".

По словам замминистра, когда ученики со студентами вернутся за парты в классы и аудитории - определяют власти на местах, учитывая ситуацию с безопасностью.

Он добавил, что уже с 17 октября (с понедельника), некоторые учебные заведения смогут возобновить обучение в офлайн формате.

"Со следующей недели форму обучения - онлайн, офлайн или смешанная - будет определять местные власти и директора школ", - сказал Витренко и уточнил, что окончательное решение - за областными военными администрациями.

Что касается начала каникул этой осенью, то такие решения также будут приниматься индивидуально для каждой области, населенного пункта и региона.

Чиновник обратил внимание, что в МОН абсолютно не против, если на местах по решениям директоров и основателей школ каникулы будут начинаться раньше запланированных сроков - досрочно, или обучение будет происходить в системе онлайн.

Обратим внимание, что в Сумской области из-за вражеских обстрелов и повреждений ЛЭП уже решили начать в местных школах осенние каникулы досрочно - уже со следующей недели.

Видео: на пресс-брифинге МОН объяснили, как будут проходить каникулы в учебных заведениях