У МОН готують зміни для дітей за кордоном, але українці не задоволені: що сталося

За останніми підрахунками, наразі за кордоном перебувають до 2,4 мільйона українців. Серед них, звісно, є й діти. Закони країн їхнього тимчасового перебування вимагають відвідування місцевих закладів освіти. Проте разом із тим багато школярів продовжують дистанційно здобувати освіту в Україну. Щоб полегшити цей процес, у МОН готують зміни.
Про це розповіли в батьківській групі у Facebook "Батьки SOS".
Для українських дітей, які наразі перебувають за кордоном, але шкільну освіту дистанційно здобувають в Україні, хочуть запровадити класи дистанційного навчання. У них діти будуть вивчати те, що не викладають за кордоном.
Здебільшого йдеться саме про українські предмети:
Тепер керівники обласні органи управління у сфері освіти повинні визначити не більше п'яти закладів загальної середньої освіти з класами дистанційного навчання на область.
А також забезпечити визначення форми здобуття освіти: дистанційна, екстернатна чи сімейна в новостворених класах.
Клас формується за наявності не менше 15 учнів у ньому.
Для українських дітей відкриють класи дистанційного навчання за кордоном (фото: facebook.com/Батьки SOS)
Найбільше батьків непокоїть те, що всіх дітей просто не зможуть "влаштувати" в класи дистанційного навчання, адже біженців набагато більше, ніж передбачено закладів освіти:
Іншу ж половину батьківства виступає проти такої форми навчання, адже не бачить у ній користі:
Поки достеменно невідомо, як саме працюватимуть класи дистанційного навчання для українських дітей.
Водночас раніше повідомлялося, що запрацює система впровадження українського компонента. Тобто діти матимуть змогу вивчати українські предмети дистанційно, а за загальноприйняті українська школа виставить оцінки відповідно до довідки із закордонної.
Раніше ми також розповідали, яка ситуація із забезпеченнями підручниками у школах.