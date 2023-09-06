В МОН готовят изменения для детей за границей, но украинцы недовольны: что произошло

Что предлагают в Министерстве

Для украинских детей, которые находятся за границей, но школьное образование дистанционно получают в Украине, хотят ввести классы дистанционного обучения. В них дети будут изучать то, что не преподают за границей.

В основном речь идет именно об украинских предметах:

украинский язык и литература

география

история Украины

Теперь руководители областных органов управления в сфере образования должны определить не более пяти заведений общего среднего образования с классами дистанционного обучения на область.

А также обеспечить определение формы получения образования: дистанционная, экстернатная или семейная в новосозданных классах.

Класс формируется при наличии не менее 15 учеников в нем.

Для украинских детей откроют классы дистанционного обучения за границей (фото: facebook.com/Батьки SOS)

Что смутило родителей

Больше всего родителей беспокоит то, что всех детей просто не смогут "устроить" в классы дистанционного обучения, ведь беженцев гораздо больше, чем предусмотрено учебных заведений:

А дітей пару мільйонів...

Іще одне підтвердження того що нашій освіті діти не потрібні. 5 муніципальних безкоштовних шкіл на всю країну, де другий рік війна. Приватні дистанційні навчальні заклади, вартість яких просто нам не по кишені, я не говорю про те, що більшість з них навіть не мають ліцензії.

Це як? Хіба що там буде по 10-20 класів на кожній паралелі?

Не зрозуміла. А ті, що вже працюють з дистанційними класами (в кожному районі тільки Києва таких декілька) що просто закриють? А що буде з дітьми?

Другая же половина выступает против такой формы обучения, ведь не видит в ней пользы:

Але ж дистанційна робота це не тільки начитування лекцій, а й перевірка. Не зрозуміло, це обмеження від 15 осіб і до? Яку кількість має тягти вчитель цієї дистанційки?

Автор посту пише про "спеціально для приватних дистанційних шкіл". Як працівник однієї з них, можу сказати, що враження у нас діаметрально протилежне. Замість того, щоб повчитися в приватних шкіл, держава зараз ігнорує їхнє існування і стає в позицію "зараз ми все самі організуємо і буде вау".

Власне, як у HR-ів головна проблема персонал, так і в нашому МОН - здобувачі освіти. А чим їх менше, тим менше і проблем.

Пока неизвестно, как именно будут работать классы дистанционного обучения для украинских детей.

В то же время, ранее сообщалось, что заработает система внедрения украинского компонента. То есть дети смогут изучать украинские предметы дистанционно, а за общепринятые украинская школа выставит оценки в соответствии со справкой из иностранной.