В МОН готовят изменения для детей за границей, но украинцы недовольны: что произошло

По последним подсчетам, сейчас за границей находятся до 2,4 миллиона украинцев. Среди них, конечно, есть дети. Законы стран их временного пребывания требуют посещения местных учебных заведений. Однако вместе с тем многие школьники продолжают дистанционно получать образование в Украине. Чтобы облегчить этот процесс, МОН готовят изменения.
Об этом рассказали в родительской группе в Facebook "Батьки SOS".
Для украинских детей, которые находятся за границей, но школьное образование дистанционно получают в Украине, хотят ввести классы дистанционного обучения. В них дети будут изучать то, что не преподают за границей.
В основном речь идет именно об украинских предметах:
Теперь руководители областных органов управления в сфере образования должны определить не более пяти заведений общего среднего образования с классами дистанционного обучения на область.
А также обеспечить определение формы получения образования: дистанционная, экстернатная или семейная в новосозданных классах.
Класс формируется при наличии не менее 15 учеников в нем.
Для украинских детей откроют классы дистанционного обучения за границей (фото: facebook.com/Батьки SOS)
Больше всего родителей беспокоит то, что всех детей просто не смогут "устроить" в классы дистанционного обучения, ведь беженцев гораздо больше, чем предусмотрено учебных заведений:
Другая же половина выступает против такой формы обучения, ведь не видит в ней пользы:
Пока неизвестно, как именно будут работать классы дистанционного обучения для украинских детей.
В то же время, ранее сообщалось, что заработает система внедрения украинского компонента. То есть дети смогут изучать украинские предметы дистанционно, а за общепринятые украинская школа выставит оценки в соответствии со справкой из иностранной.
Ранее мы также рассказывали, какая ситуация с учебниками в школах.