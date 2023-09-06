RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МОН готовят изменения для детей за границей, но украинцы недовольны: что произошло

Как будут учиться украинские дети за границей (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

По последним подсчетам, сейчас за границей находятся до 2,4 миллиона украинцев. Среди них, конечно, есть дети. Законы стран их временного пребывания требуют посещения местных учебных заведений. Однако вместе с тем многие школьники продолжают дистанционно получать образование в Украине. Чтобы облегчить этот процесс, МОН готовят изменения.

Об этом рассказали в родительской группе в Facebook "Батьки SOS".

Что предлагают в Министерстве

Для украинских детей, которые находятся за границей, но школьное образование дистанционно получают в Украине, хотят ввести классы дистанционного обучения. В них дети будут изучать то, что не преподают за границей.

В основном речь идет именно об украинских предметах:

  • украинский язык и литература
  • география
  • история Украины

Теперь руководители областных органов управления в сфере образования должны определить не более пяти заведений общего среднего образования с классами дистанционного обучения на область.

А также обеспечить определение формы получения образования: дистанционная, экстернатная или семейная в новосозданных классах.

Класс формируется при наличии не менее 15 учеников в нем.

Для украинских детей откроют классы дистанционного обучения за границей (фото: facebook.com/Батьки SOS)

Что смутило родителей

Больше всего родителей беспокоит то, что всех детей просто не смогут "устроить" в классы дистанционного обучения, ведь беженцев гораздо больше, чем предусмотрено учебных заведений:

  • А дітей пару мільйонів...
  • Іще одне підтвердження того що нашій освіті діти не потрібні. 5 муніципальних безкоштовних шкіл на всю країну, де другий рік війна. Приватні дистанційні навчальні заклади, вартість яких просто нам не по кишені, я не говорю про те, що більшість з них навіть не мають ліцензії.
  • Це як? Хіба що там буде по 10-20 класів на кожній паралелі?
  • Не зрозуміла. А ті, що вже працюють з дистанційними класами (в кожному районі тільки Києва таких декілька) що просто закриють? А що буде з дітьми?

Другая же половина выступает против такой формы обучения, ведь не видит в ней пользы:

  • Але ж дистанційна робота це не тільки начитування лекцій, а й перевірка. Не зрозуміло, це обмеження від 15 осіб і до? Яку кількість має тягти вчитель цієї дистанційки?
  • Автор посту пише про "спеціально для приватних дистанційних шкіл". Як працівник однієї з них, можу сказати, що враження у нас діаметрально протилежне. Замість того, щоб повчитися в приватних шкіл, держава зараз ігнорує їхнє існування і стає в позицію "зараз ми все самі організуємо і буде вау".
  • Власне, як у HR-ів головна проблема персонал, так і в нашому МОН - здобувачі освіти. А чим їх менше, тим менше і проблем.

Пока неизвестно, как именно будут работать классы дистанционного обучения для украинских детей.

В то же время, ранее сообщалось, что заработает система внедрения украинского компонента. То есть дети смогут изучать украинские предметы дистанционно, а за общепринятые украинская школа выставит оценки в соответствии со справкой из иностранной.

Ранее мы также рассказывали, какая ситуация с учебниками в школах.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти