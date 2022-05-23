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Как моментально сварить горох в супе: два самых доступных способа

Фото: гороховый суп (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Горох, один из самых популярных представителей семейства бобовых, обладает многими полезными свойствами и широко распространен в нашем рационе - в супах, салатах, пюре и прочее. Приготовить блюда с горохом не составляет сложностей, но вот разварить его - действительно длительный процесс.

Впрочем, есть способы его значительно ускорить.

Какие простые "хитрости" помогут быстрому развару гороха - читайте в материале ниже.

Обычно для лучшего разваривания гороха его замачивают на несколько часов, чтобы крупа хорошо набухла. Добавим также, что крупы промывают вручную по пропорциям: на 1 кг зерна примерно 2,5-3,5 л воды, а очищать зерно нужно до тех пор, пока сливная вода не будет прозрачной.

После чего горох снова промывают, заливают чистой водой и ставят на огонь вариться.

Способы сварить горох без предварительного замачивания

Первый вариант. Прежде чем варить горох - промываем его под струей холодной воды, причем тщательно.

  • Когда муть в воде пропадает и она становится прозрачной, кладем горох в холодную подсоленную воду, ставим на плиту и дожидаемся закипания.
  • В кастрюлю через 10 минут добавляем полстакана холодной воды - так после повторного закипания горошины становятся мягкими практически за несколько минут.
  • Для большего эффекта, чтобы горох был более рассыпчатым, процедуру можно повторить.

Второй вариант. Обычная пищевая сода также позволит вашему гороху быстро развариться.

  • Для этого после закипания крупы через минут 10-15 следует в кастрюлю добавить соду - исходя из пропорций 0,5 чайной ложки на 2 литра жидкости.
  • Уже через 5-7 минут горох становится мягким.

Стоит отметить, что если переборщить с количеством соды, то у блюда появится характерный вкус, что не всех порадует - поэтому будьте внимательны с пропорциями.

Напомним, ранее диетолог рассказала, как правильно готовить бобовые, чтобы не страдало пищеварение.

А также мы писали, какое средство надо добавить в воду, чтобы легко смыть "химию" с овощей и фруктов.

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