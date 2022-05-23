Як моментально зварити горох в супі: два найдоступніші способи

Горох, один з найпопулярніших представників сімейства бобових, має багато корисних властивостей і широко поширений в нашому раціоні - у супах, салатах, пюре тощо. Приготувати страви з горохом не складає складнощів, а от розварити його - дійсно тривалий процес.
Втім, є способи його значно прискорити.
Які прості "хитрощі" допоможуть швидкій розварці гороху - читайте в матеріалі нижче.
Зазвичай для кращого розварювання гороху його замочують на кілька годин, щоб крупа добре набухла. Додамо також, що крупи промивають вручну за пропорціями: на 1 кг зерна приблизно 2,5-3,5 л води, а очищати зерно потрібно до тих пір, поки зливна вода не буде прозорою.
Після чого горох знову промивають, заливають чистою водою і ставлять на вогонь варитися.
Перший варіант. Перш ніж варити горох - промиваємо його під струменем холодної води, причому ретельно.
Другий варіант. Звичайна харчова сода також дозволить вашому гороху швидко розваритися.
Варто зауважити, що якщо "передати куті меду" з кількістю соди, то у страви з'явиться характерний смак, що не всіх порадує - тому будьте уважні з пропорціями.
Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, як правильно готувати бобові, щоб не страждало травлення.
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