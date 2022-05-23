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Як моментально зварити горох в супі: два найдоступніші способи

Фото: гороховий суп (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Горох, один з найпопулярніших представників сімейства бобових, має багато корисних властивостей і широко поширений в нашому раціоні - у супах, салатах, пюре тощо. Приготувати страви з горохом не складає складнощів, а от розварити його - дійсно тривалий процес.

Втім, є способи його значно прискорити.

Які прості "хитрощі" допоможуть швидкій розварці гороху - читайте в матеріалі нижче.

Зазвичай для кращого розварювання гороху його замочують на кілька годин, щоб крупа добре набухла. Додамо також, що крупи промивають вручну за пропорціями: на 1 кг зерна приблизно 2,5-3,5 л води, а очищати зерно потрібно до тих пір, поки зливна вода не буде прозорою.

Після чого горох знову промивають, заливають чистою водою і ставлять на вогонь варитися.

Способи зварити горох без попереднього замочування

Перший варіант. Перш ніж варити горох - промиваємо його під струменем холодної води, причому ретельно.

  • Коли муть у воді пропадає і вона стає прозорою, кладемо горох в холодну підсолену воду, ставимо на плиту і чекаємо закипання.
  • У каструлю через 10 хвилин додаємо пів склянки холодної води - так після повторного закипання горошини стають м'якими практично за кілька хвилин.
  • Для більшого ефекту, щоб горох був більш розсипчастим, процедуру можна повторити.

Другий варіант. Звичайна харчова сода також дозволить вашому гороху швидко розваритися.

  • Для цього після закипання крупи через хвилин 10-15 слід в каструлю додати соду - виходячи з пропорцій 0,5 чайної ложки на 2 літри рідини.
  • Вже через 5-7 хвилин горох стає м'яким.

Варто зауважити, що якщо "передати куті меду" з кількістю соди, то у страви з'явиться характерний смак, що не всіх порадує - тому будьте уважні з пропорціями.

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, як правильно готувати бобові, щоб не страждало травлення.

А також ми писали, який засіб треба додати у воду, щоб легко змити "хімію" з овочів і фруктів.

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