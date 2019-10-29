Момент мощного взрыва на заводе в Днепре попал на видео: все детали инцидента

В Днепре на заводе "Потоки" прогремел взрыв и случился пожар (Фото: коллаж РБК-Украина)

После взрыва в Днепре было зафиксировано повышенное содержание в воздухе пыли различных фракций

Взрыв в Днепре на маслозаводе "Потоки" произошел в складском здании поздно вечером 28 октября. Для ликвидации пожара было привлечено 37 человек личного состава местного ГСЧС и 7 единиц техники, направлено 6 автоцистерн и одна автолестница. Об этом говорится в сообщении спасателей утром 29 октября.

Отмечается, что общая площадь разрушения составила 4200 "квадратов". Был полностью разрушен состав, а в помещении административно-бытового корпуса выбиты двери и окна. В складском здании горел шрот на площади 200 квадратных метров.

Маслоэкстракционный завод "Потоки" расположен на ул.Байкальской, 9 в Индустриальном районе.

В Днепре на заводе "Потоки" прогремел взрыв и случился пожар (Фото: dp.dsns.gov.ua)

Сейчас правоохранители устанавливают причину пожара и взрыва.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Момента взрыва на заводе был снят с Правого берега на камеры "Ситуационного центра города Днепр". Видео опубликовано на Facebook-странице "Днепр оперативный".

Взрыв был настолько мощный, что местные жаловались на "землетрясение".

Взрыв в Днепре на заводе "Потоки" был очень мощный (Фото: facebook.com/dneproperatyvnyi)

"Дома в радиусе нескольких километров тряхнуло так, что люди подумали - землетрясение", - говорится в публикации.

Кроме того, в связи со взрывом на заводе "Потоки" жителям прилегающих районов на Левобережье города рекомендовали не открывать окна.

Взрыв в Днепре на заводе "Потоки" - людям рекомендовали не открывать окна (Фото: facebook.com/dneproperatyvnyi)

Приборы мониторинга фиксируют повышенное содержание в воздухе пыли различных фракций.

В Днепре на заводе "Потоки" прогремел мощный взрыв (Видео: facebook.com/dneproperatyvnyi)

В Днепре на заводе "Потоки" прогремел взрыв и случился пожар (Видео: facebook.com/dneproperatyvnyi)