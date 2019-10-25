Спасал окружающих: новая версия гибели ветерана АТО в центре Киева

Взрыв в центре Киева: новая версия гибели ветерана АТО (фото: коллаж РБК-Украина)

Появилась новая версия гибели Виктора "Сэнсэя" Дегтярева

Во вторник, 22 октября, поздно вечером в центре Киева на улице Пушкинская прогремел взрыв, который забрал жизнь ветерана АТО Виктора Дегтярева с позывным "Сэнсэй" и охранника офиса. Повреждения также получила женщина, которая была недалеко от взрыва.

Побратимы ветерана считают, что это не было самоубийством и он закрыл гранату телом, чтобы спасти жизни окружающих. Об этом побратимы Дегтярева заявили на пресс-конференции в Киеве, сообщают "Факты".

По словам ветерана АТО Александра Василенко, в тот день он пришел к Дегтяреву на работу в офис благотворительной организации "Купол". Там находился охранник из соседнего здания Михаил Никитин, который ранее жаловался, что его бросила жена и у него есть граната, которую он готов взорвать вместе с собой и женой.

Погибший ветеран АТО Виктор Дегтярев (Фото из соцсети)

Все успокаивали Михаила и его слова не воспринимали слишком всерьез, поскольку он даже не был военным. 22 числа он также жаловался на жизнь, на жену, и снова завел разговор о гранате.

Василенко покинул компанию, но говорит, что никто из них пьяным не был. И охранник Михаил был спокойным. Ночью ему позвонили и сообщили, что Виктор и Михаил подорвались на гранате.

Ветеран АТО считает, что он понял, почему граната оказалась в руке Виктора. Все дело в том, что Виктор выхватил у Михаила гранату, и прикрыл своим телом, чтобы никто из прохожих не пострадал.

Взрыв в Киеве на улице Пушкинская (Видео: facebook.com/artem.shevchenko.9)

Командир разведки группы "Купол" Анатолий Крайнов с позывным "Дед" заявил, что он абсолютно уверен в том, что у Дегтярева не было никаких боеприпасов.

Виктор крепко схватил обеими руками гранату и лег на нее животом, чтобы осколки никого не могли ранить. Крайнов также рассказал, что на тот момент в офисе спала его жена и двое детей, поскольку их выселили со съемной квартиры, и им негде было жить.

"Как вы думаете, мог ли опытный воин, хладнокровный и умелый специалист по восточным единоборствам, любящий муж и отец, играться с гранатой под окнами, где спали его дети? По-моему, ответ очевиден", - отметил Крайнов.

Отпевание Дектярева пройдет 26 октября в 11:00 в Михайловском Золотоверхом соборе. Прощание с ним будет на Майдане в 12:00. Его похоронят на Лесном кладбище.