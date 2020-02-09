Момент істини: Зеленський поділився враженнями від зустрічі з Папою Римським

Володимир Зеленський і Папа Римський Франциск (Фото: president.gov.ua)

Президент України розповів про важливу зустріч

Президент Володимир Зеленський, який зумів розвеселити Папу Римського Франциска під час візиту до Ватикану, розповів про свої враження від зустрічі у соціальній мережі Facebook.

"Зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані - це момент істини. Як перевірка на справжність. Ми говорили про найважливіше для України - припинення війни в Донбасі. Папа Франциск робить все можливе для досягнення миру і гармонії в різних куточках світу. Він неодноразово молився за мир і в Україні", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що попросив допомогти зі звільненням українських полонених на Донбасі, в Криму та Росії. Також наголошується, що Зеленський запросив Його Святість в Україну.

"Щоб стати "президентом світу", як назвав мене Папа, я повинен зробити все, щоб, проїжджаючи Донбасом, бачити усміхнені обличчя, кольорові дитсадки і школи, сучасні лікарні і хороші дороги, чути дитячий сміх і знати, що війна в Україні - страшний спогад, якого світу не забути", - зазначено в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський на зустрічі з прем'єром Італії Джузеппе Конте попросив закрити офіси угруповань "Л/ДНР", а також підняв питання колишнього нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого італійським судом до тюремного терміну.