Як українські артисти відроджують народні колядки у Різдво (відео)

Українські різдвяні колядки - це не просто пісні, це мелодична історія нашого народу. Нашого становлення у світі, формування культури, нації і головне, традицій.

Юлія Саніна

Фронтвумен гурту The Hardkiss неодноразово мала за честь співати українські колядки, в тому числі й найвідомішу колядку Леонтовича "Щедрик". Але цього року Юля виконала іншу українську пісню, під назвою "Роди, Боже, жито".

Своїм чарівним голосом Саніна нагадала, наскільки важливо пам’ятати, що все починається саме з землі та жита і наскільки важливі наші традиційні цінності.

Для цього виступу Юлія брала неймовірний народний образ, який демонструє елементи української культури.

Надя Дорофєєва

Дорофєєва також не вперше вже виконує українські колядки, та цього разу вона зробила це по-особливому, адже поєднала свою пісню, яку заспівала разом з чоловіком Кацуріним, "Щоб не було" із народною щедрівкою "Ой, сивая та зозуленька".

Варто сказати, що звучить це дуже неочікувано та цікаво, оскільки ці пісні мають різний стиль, але це професійне поєднання вражає.

KOLA та Adam

Молоді таланти злилися у дует та виконали чудову українську колядку "Нова радість стала" і, так само як і Дорофєєва поєднали її зі своєю піснею "Зорепади". Їхні голоси дуже ніжно поєднуються та видають щемливе звучання колядки.

Тіна Кароль

Тіна Кароль, певно одна з тих артисток, у творчому арсеналі якої вже переспівано багато колядок, та цього року їй пощастило виконати не одну колядку, але особливою стала та, яка не звучала вже понад 400 років. І вона має назву "Ой, радуйся Земле, син Божий народився".

Саме її Тіна виконала у музичному супроводі військового, що демонструє, наскільки талановитими є наші захисники.