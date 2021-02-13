Молоко может навредить здоровью: медики нашли еще одно подтверждение

По словам ученых, молоко является популярным продуктом, так как в нем содержится масса полезных веществ – кальций, магний, калий, натрий, витамины А, Д и 12. Но у этого напитка есть и серьезные противопоказания.

Кроме непереносимости лактозы, которая способна вызвать настоящую бурю в организме человека, молоко может стать причиной проблем даже у совершенно здоровых людей.

Новое исследование показало, что регулярное употребление молока (три стакана в день и более), может привести к метеоризму (вздутию живота), диарее, тошноте, а также значительно повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака у женщин.

Медики рекомендуют любителям молока выпивать не более одного стакана в сутки, чтобы не ставить под угрозу свое состояние здоровье.

Кроме того, ученые обнаружили еще один негативный фактор – частое употребление молочных продуктов может вызвать чувство постоянной усталости, головную боль, спровоцировать у молодых людей развитие атеросклероза, остеопороза и артроза.