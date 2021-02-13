Молоко може нашкодити здоров'ю: медики знайшли ще одне підтвердження

За словами вчених, молоко є популярним продуктом, оскільки в ньому міститься маса корисних речовин – кальцій, магній, калій, натрій, вітаміни А, Д і 12. Але у цього напою є і серйозні протипоказання.

Крім непереносності лактози, яка здатна викликати справжню бурю в організмі людини, молоко може стати причиною проблем навіть в абсолютно здорових людей.

Нове дослідження показало, що регулярне вживання молока (три склянки на день і більше), може призвести до метеоризму (здуття живота), діареї, нудоти, а також значно підвищити ризик розвитку серцево-судинних захворювань і раку у жінок.

Медики рекомендують любителям молока випивати не більше однієї склянки на добу, щоб не ставити під загрозу свій стан здоров'я.

Крім того, вчені виявили ще один негативний фактор – часте вживання молочних продуктів може викликати почуття постійної втоми, головний біль, спровокувати у молодих людей розвиток атеросклерозу, остеопорозу та артрозу.