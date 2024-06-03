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С молодой капустой: летняя версия любимого крабового салата

Понедельник 03 июня 2024 14:35
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С молодой капустой: летняя версия любимого крабового салата Как готовить салат с крабовыми палочками и капустой (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Несмотря на расхожее мнение, что крабовый салат можно готовить исключительно зимой, на самом деле такой вариант этого известного блюда с легкостью можно приготовить весной или летом.

О том, как готовить летний вариант салата с крабовыми палочками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegam-канал "Рецепты от mil_alexx".

Что нужно для крабового салата с молодой капустой

Для того чтобы приготовить летнюю версию любимого салата с крабовыми палочками, нужны следующие ингредиенты:

  • крабовые палочки -150 г;
  • капуста молодая - 200 г;
  • свежий огурец - 50 г;
  • кукуруза - 100 г;
  • зеленый лук - 30 г;
  • сыр твердый - 50 г;
  • майонез - 2 ст. л.;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как готовить салат с крабовыми палочками и капустой

Такая версия салата отличается от классической не только дополнительными ингредиентами, изменяющими вкус, но и способом нарезки ингредиентов, что вносит разнообразие в текстуру блюда.

Помойте огурец, лук и капусту. Разрежьте огурец пополам, а затем нарежьте полукольцами. Капусту нарежьте как можно более тонкой соломкой. Измельчите зеленый лук.

Сыр и крабовые палочки, в отличие от классической нарезки, нарежьте соломкой. Смешайте ингредиенты в глубокой миске. Слейте консервант из кукурузы и добавьте ингредиент в салат.

Перемешайте компоненты, добавьте майонез или соус, подсолите и поперчите. Еще раз перемешайте ингредиенты - и летняя версия крабового салата готова.

Кстати, недавно мы рассказывали о том, как быстро готовить салат "Минутка".

Также читайте, как готовить "Мимозу" с копченой форелью.

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