MOLODI відповіли відомому продюсеру, який розкритикував їхню пісню на Євробачення-2025

Зазначимо, що Олег Боднарчук у своєму Telegram-каналі описав конкурсний трек My sea так: "MOLODI - "my sea" - на перший погляд симпатично, мелодійно, професійно і фірмово, схоже на мелодію фіта Христини Соловій & Kalush "Таксі", трохи не додумано з погляду розвитку в кульмінації, хлопцям терміново треба до стилістів".

Що відповіли MOLODI Олегу Боднарчуку

Артисти відповіли, що вони приймають поради, проте не згодні з такою критикою.

"Ми дуже ретельно опрацьовували динаміку та емоційну частини нашого треку, і відчуваємо, що з кульмінацією все чудово. Але, як відомо, всім не догодиш. Ми поважаємо думку пана Олега, але погодитися з ним не можемо", - наголосив Кирило.

Також молоді люди зазначили, що згодні попрацювати зі стилістом.

"Ми регулярно співпрацюємо з різними стилістами. Але якщо у пана Олега є конкретні пропозиції або стиліст, якому він довіряє, ми із задоволенням розглянемо рекомендації і вислухаємо поради профільного фахівця", - підкреслили учасники колективу.



Гурт MOLODI (фото: instagram.com/molodi.official)

Як MOLODI ставляться до критики

"Для нас критика - це завжди можливість для розвитку. Але важливо, щоб вона була обґрунтованою. Ми завжди аналізуємо те, що нам говорять, перевіряємо, чи є в цьому правда, і використовуємо це, щоб ставати кращими", - підкреслили учасники Нацвідбору.

Музиканти зазначили, що критику від колег вони теж сприймають.

"Що стосується критики від колег, то це особливо цінно. Музиканти, як правило, мають великий досвід. Але найбільші критики - ми самі. Здається, що саме завдяки самокритиці ми досягли того, ким є зараз. Ми постійно ставимо собі питання: "А чи можемо ми краще?" - зазначили MOLODI.

Про що пісня My sea

Пісня My sea розповідає про те, що дім - це не просто місце, а відчуття. Відчуття, яке дає сили рухатися вперед, долати труднощі та не втрачати себе навіть у найскладніші моменти.

"Ми - хлопці з Маріуполя, і в цю пісню вклали всі свої емоції, пов'язані з втратою рідного міста. Це наша особиста історія, яка, на жаль, стала спільною для мільйонів українців - як тих, хто був змушений покинути свої домівки в Україні, так і тих, хто опинився за кордоном", - розповіли музиканти.

Також MOLODI заклали в цю пісню ще одну важливу ідею: "наш дім - це наше море, і воно завжди буде всередині нас. Його неможливо забрати, що б не сталося. І поки ми його пам'ятаємо, воно живе разом із нами".