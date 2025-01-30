Фіналістка Нацвідбору розкрила сенси своєї пісні та вразила щемливою історією

Українська співачка Абіє, яка цього року вперше бере участь у Національному відборі на Євробачення-2025, докладніше розповіла, про що її пісня "Дім" і як її було створено.

Про що пісня Абіє "Дім"

"Пісня "Дім" - це моя особиста історія, але вона теж стосується багатьох людей. Я писала її з особистих переживань. Вона про жінку, про жінку як дім, перший дім для нового життя, тобто дім і є жінка", - зазначила співачка.

Також дівчина зазначила, що її захоплює сила жінок під час повномасштабної війни в Україні.

"Чому жінка і чому я хочу про це говорити? Тому що мене захоплює сила жінок і тому один із моїх меседжів: сила не має гендеру. Я часто зустрічаю жінок, які продовжують боротьбу, на плечі яких під час повномасштабного вторгнення лягло дуже багато, і вони фактично замінюють вдома і маму, і тата. І стають усім для своїх дітей", - наголосила вона.

Абіє своєю композицією хоче підтримати в такий непростий час усіх жінок, які стикаються з безліччю труднощів, пов'язаних із війною і не тільки.

"Вони народжують, вони дають нові життя, дають освіту. І повністю організовують весь побут самостійно. Тому я б хотіла підтримати всіх жінок", - підкреслила молода артистка.



Абіє (фото надано артисткою)

Також вона заявила, що за допомогою своєї пісні вона декларує те, що вона проти насильства.

"А ще один із меседжів це те, що я проти насильства. Мене обурює насильство, за статистикою 70% жінок, це ще за неоновленими даними, постраждали від насильства в Україні. Це дуже сумна статистика. Я регулярно спілкуюся з жінками й стикаюся з темою насильства, об'єктивізації та сексуалізації жінок. Мене хвилює, що жінка не може одягатися так, як їй хочеться, вона не може проявлятися так, як їй хочеться. Тому що завжди на нас чекає десь небезпека. Ми повинні боятися, щоб нас не зґвалтували, повинні розуміти, куди ми йдемо і як одягатися, щоб бути в безпеці", - зазначила Абіє.

Співачка наголосила, що вона хоче жити в іншому суспільстві, й щоб жінки не страждали від стереотипів.

"Усе це дуже сумно, і я хочу висвітлювати цю тему, бо хочу жити в безпечному середовищі, в європейському суспільстві, в якому можна вільно висловлюватися, вільно проявлятися і не боятися, що тебе зґвалтують, бо ти мала не такий вигляд. Звісно, це все наслідки стереотипізації, наслідки нав'язаних нам радянських патернів. Дуже хочеться позбутися цього і дуже хочеться показати Євробаченню і довести самим собі насамперед, що ми незалежні й самобутні. І що ми позбулися всіх цих стереотипів", - підсумувала вона.

Як народилася пісня "Дім"

26-річна учасниця Нацвідбору розповіла, що пісню було написано після того, як вона вирушила до деокупованих міст і селищ та дізналася про всі звірства, які там відбувалися.

"Під час моєї роботи на деокупованих територіях, зокрема на Херсонщині. Окрема тема - це звірства росіян під час окупації, звірства над жінками. Це жахливі історії, які я почула, які не хочеться переказувати, тому що не хочеться усвідомлювати, що це існує, що в цю секунду зараз це відбувається", - зазначила Абіє.

"Але ми повинні про це говорити, тому що хтось просто зараз страждає. Тому що це реальність. Це прикра реальність, у якій живе досить велика кількість людей зараз. Я хочу підтримати всіх жінок, які колись пережили насильство", - наголосила артистка.

Нагадаємо, Абіє - це творчий псевдонім Наталії Шевченко. Дівчина родом із Миргорода, вже 8 років будує музичну кар'єру і записує пісні як самостійно, так і в дуетах.

В 2017 році артистка представила сингли "Море", "Колискова", "Польська", "Киту Мій" і "Зірка". До слова, пісню "Море" Абіє присвятила морю та осені - це дві вічні теми, в які вона назавжди закохана.

Після 2022 року молода артистка неодноразово виступала перед військовими недалеко від лінії фронту. Крім того, співачка волонтерить.



Абіє (фото: instagram.com/abiye.official)