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Молодая крымчанка демонстративно разорвала российский паспорт на границе (видео)

Коллаж РБК-Украина: девушка из Крыма уничтожила паспорт РФ и попросила украинское гражданство
Автор: Владимир Костырин

Молодая девушка из временно оккупированного Россией Крыма на одном из пунктов пропуска на украинской границе заявила об отказе от навязанного ей гражданства РФ и демонстративно порвала паспорт страны-агрессора.

Об этом 8 сентября передали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По словам 18-летней крымчанки, захват украинского полуострова российскими войсками она застала в возрасте 10 лет.

"8 лет кремлевская пропаганда убеждала ребенка, что она россиянка, однако напрасно. Въехав на территорию, контролируемую украинскими властями, она сообщила, что является украинкой и хочет иметь гражданство своей страны, а не навязанное оккупантами", - говорится в публикации.

На видео показано, как девушка заявляет, что отказывается от российского гражданства, после чего ножницами разрезает паспорт, обрезки которого пограничники выбрасывают в мусорку.

"Напоминаем, территории Украины оккупированы врагом временно. В ближайшее время наши воины отвоюют эту землю у неприятеля. Надеемся и прилагаем усилия, чтобы и в Крыму вскоре выдавали паспорта с трезубцем, а не российские, которые весь мир считает токсичными, пропитавшимися кровью десятков тысяч наших защитников и мирных граждан", - подчеркивают в Госпогранслужбе.

Видео: девушка из Крыма на границе уничтожила свой российский паспорт и попросила гражданство Украины

Ранее сообщалось, что украинцам в Крыму советовали собрать "тревожный чемодан" и найти укрытие, а также дали рекомендации, как действовать во время деоккупации и возможных боевых действий на территории полуострова.

Напомним также, перед этим советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что жителям Крыма уже сейчас необходимо начинать подготовку к деоккупации.

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