Молода кримчанка демонстративно розірвала російський паспорт на кордоні (відео)

За словами 18-річної кримчанки, захоплення українського півострова російськими військами вона застала у віці 10 років.

"8 років кремлівська пропаганда переконувала дитину, що вона росіянка, проте марно. В'їхавши на територію, контрольовану українською владою, вона повідомила, що є українкою і хоче мати громадянство своєї країни, а не нав'язане окупантами", - йдеться в публікації.

На відео показано, як дівчина заявляє, що відмовляється від російського громадянства, після чого ножицями розрізає паспорт, обрізки якого прикордонники викидають у смітник.

"Нагадуємо, території України окуповані ворогом тимчасово. Найближчим часом наші воїни відвоюють цю землю у ворога. Сподіваємося та докладаємо зусиль, щоб і в Криму незабаром видавали паспорти з тризубом, а не російські, які весь світ вважає токсичними, що просякли кров’ю десятків тисяч наших захисників і мирних громадян", - наголошують в Держприкордонслужбі.

Відео: дівчина з Криму на кордоні знищила свій російський паспорт і попросила громадянство України