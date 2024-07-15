UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Молода картопля - не просто гарнір. 5 апетитних рецептів, від яких всі ахнуть

Що приготувати з молодої картоплі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Молода картопля, яка зараз заполонила овочеві прилавки, підходить не лише для приготування гарніру або рагу. Окрім того, що вона готується швидше, молода картопля має ніжніший смак - тому підходить не лише для салатів або супів, а й як "тісто" для несолодкої випічки.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає цікаві рецепти страв, які можна приготувати з молодої картоплі.

Крем-суп з картоплі

Крем-суп з картоплі (ілюстративне фото: Freepik)

Для приготування цієї легкої вегетаріанської страви, потрібні такі продукти:

  • окріп - 500 мл;
  • оливкова олія - 2 ст. л.;
  • молода картопля - 500 г;
  • цибуля -1 шт.;
  • вершки (жирність 20%) - 50 мл;
  • часник - 1 зубчик.;
  • чебрець - до смаку;
  • прованські трави - до смаку;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку;

Як готувати крем-суп з картоплі

Для початку молоду картоплю необхідно промити, зняти щіточкою бруд та нарізати на декілька частин. Часник очистьте і розчавіть. Цибулю також потрібно очистити, а потім подрібнити. 

Перекладіть овочі до каструлі, влийте оливкову олію та тушкуйте інгредієнти до розм'якшення. Після цього влийте окріп і проваріть овочі до повної готовності.

Зачекайте, щоб суп злегка охолов, а потім перемеліть все до кремоподібної консистенції за допомогою блендера або м'ясорубки. Влийте вершки та спеції - і ще раз перемішайте вже готовий крем-суп.

Холодний суп з молодою картоплею і огірками

Холодний суп з молодою картоплею і огірками (скриншот / YouTube)

Щоб приготувати цей холодний суп з молодою картоплею, треба такі інгредієнти:

  • йогурт без добавок - 250 мл;
  • кефір - 250 мл;
  • огірковий розсіл -150 мл;
  • молода картопля - 4 шт.;
  • редиска - 200 г;
  • малосольні огірки - 8 шт.;
  • часник - 2 зубчики;
  • зелена цибуля - 30 г;
  • кріп - 30 г;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку.

Як готувати холодний суп з молодою картоплею і огірками

Помийте картоплю від бруду, відваріть її до готовності. В цей час помийте редиску, відріжте кінчики. Коли картопля охолоне, зніміть з неї шкірку та натріть овочі на середній терці, разом з редискою і огірками. Очистьте і розчавіть часник.

Налийте в каструлю йогурт, кефір і розсіл. Пересипте овочі та часник, додайте сіль та перець до смаку.

Промийте і подрібніть кріп і зелену цибулю, додайте їх до холодного супу. Перед подачею суп необхідно поставити в холодильник на одну годину.

Салат з молодою картоплею, яйцем і беконом 

Салат з молодою картоплею, яйцем і беконом (ілюстративне фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати такий ситний салат, необхідні ці продукти:

  • молода картопля - 10-12 шт.;
  • яйця - 2 шт.;
  • бекон - 120 г;
  • листя салату - 120 г;
  • цибуля Марс - 1 шт.;
  • помідори чері - 6-8 шт.;
  • лимонний сік - з половини лимона;
  • олія соняшникова - 3 ст. л.;
  • олія оливкова - 8 ст. л.;
  • соєвий соус - 7 ст. л.;
  • гілочки петрушки - 5-7 шт.;
  • спеції - 1 ч. л.;
  • цукор - 0,5 ч. л.;
  • часник - 3-4 зубчики. 

Як готувати салат з молодою картоплею, яйцем і беконом 

Відваріть яйця круто. В цей час приготуйте заправку для салату. Для цього промийте петрушку, подрібніть її, присипте цукром і злегка розітріть ложкою.

Після цього пересипте петрушку до миски. Очистьте часник, натріть його на маленькій терці до петрушки.

Влийте оливкову олію, соєвий соус і лимонний сік, перемішайте заправку.
Ретельно помийте картоплю, розріжте на скибки і обсмажте до готовності в соняшниковій олії та спеціях. 

Після цього обсмажте нарізаний скибочками бекон. Очистьте і наріжте "пір'їнками" цибулю, яйця почистьте і розріжте на 6 частин. Помідори помийте і наріжте на 2-4 частини. Листя салату помите і порвіть.

Викладіть його першим в миску, потім додайте картоплю, бекон, яйця, цибулю та помідори. Залийте салат соусом і перемішайте.

Гратен з молодої картоплі

Гратен з молодої картоплі (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб приготувати гратен з молодою картоплі, потрібні такі інгредієнти:

  • фарш - 600 г;
  • молода картопля - 8 шт.;
  • молода капуста - 1,2 кг;
  • цибуля - 1 шт.;
  • олія соняшникова - 50 г;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку.

Як готувати гратен з молодої картоплі

Помийте картоплю і відваріть її до готовності. Зачекайте, доки вона злегка охолоне - і наріжте кружальцями або скибочками.

З капусти необхідно зняти 8 листків - їх потрібно бланшувати протягом 3 хвилин у киплячий, злегка підсоленій воді.

Нашаткуйте решту капусти, підсоліть її і обсмажте в олії протягом 15 хвилин, до готовності.

Цибулю потрібно почистити і подрібнити - і також обсмажити до золотистого кольору. Після цього цибулю потрібно додати фарш. 

Вистеліть форму для запікання 6 листками капусти, потім викладіть половину фаршу. На фарш викладіть шар картоплі, а на неї - тушковану капусту. Зверху викладіть решту фаршу і накрийте листками капусти.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте гратен протягом 1 години.

Кіш без тіста з помідорами

Кіш без тіста з помідорами (колаж: РБК-Україна)

Для того, щоб приготувати кіш з картопляного тіста, потрібні ці складники:

  • молода картопля - 5-6 шт.;
  • помідори чері - 4 шт.;
  • сметана - 5-6 ст. л.;
  • яйця - 3 шт.;
  • сир - 50-70 г;
  • шпинат - жменька;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку.

Як готувати кіш без тіста з помідорами

Ретельно помийте молоду картоплю, відваріть її до готовності. Потім перекладіть в керамічну форму і притисніть склянкою так, щоб шар картоплі рівномірно заповнив всю поверхню форми.

Після цього картоплю необхідно випікати при 180 градусах приблизно 10-15 хвилин, до утворення легкої скоринки.

В цей час приготуйте сметанну заливку. Для цього розбийте в миску яйця, додайте сметану, сіль та перець. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

Помийте помідори, розріжте їх на 4 частини. Промийте листя шпинату, а сир натріть на великій терці.

Викладіть на запечену картопляну основу 2/3 помідорів, майже все листя шпинату - і присипте частиною натертого сиру. Залийте кіш яєчною сумішшю і присипте рештою сиру.

Зверху розкладіть листя шпинату і помідори. Запікайте кіш протягом 35 хвилин за температури 180 градусів - до утворення золотистої скоринки.

Нещодавно ми розповідали про те, які незвичні страви можна приготувати з кабачків.

Читайте також, як приготувати вишукану страву з локшиною.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: кулінарні ресурси Shuba, Cookpad, Instagram-сторінка кулінарної блогерки "oh_kate_cook".

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиГотування