Молода картопля - не просто гарнір. 5 апетитних рецептів, від яких всі ахнуть

Крем-суп з картоплі

Крем-суп з картоплі (ілюстративне фото: Freepik)

Для приготування цієї легкої вегетаріанської страви, потрібні такі продукти:

окріп - 500 мл;

оливкова олія - 2 ст. л.;

молода картопля - 500 г;

цибуля -1 шт.;

вершки (жирність 20%) - 50 мл;

часник - 1 зубчик.;

чебрець - до смаку;

прованські трави - до смаку;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

Як готувати крем-суп з картоплі

Для початку молоду картоплю необхідно промити, зняти щіточкою бруд та нарізати на декілька частин. Часник очистьте і розчавіть. Цибулю також потрібно очистити, а потім подрібнити.

Перекладіть овочі до каструлі, влийте оливкову олію та тушкуйте інгредієнти до розм'якшення. Після цього влийте окріп і проваріть овочі до повної готовності.

Зачекайте, щоб суп злегка охолов, а потім перемеліть все до кремоподібної консистенції за допомогою блендера або м'ясорубки. Влийте вершки та спеції - і ще раз перемішайте вже готовий крем-суп.

Холодний суп з молодою картоплею і огірками

Холодний суп з молодою картоплею і огірками (скриншот / YouTube)

Щоб приготувати цей холодний суп з молодою картоплею, треба такі інгредієнти:

йогурт без добавок - 250 мл;

кефір - 250 мл;

огірковий розсіл -150 мл;

молода картопля - 4 шт.;

редиска - 200 г;

малосольні огірки - 8 шт.;

часник - 2 зубчики;

зелена цибуля - 30 г;

кріп - 30 г;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати холодний суп з молодою картоплею і огірками

Помийте картоплю від бруду, відваріть її до готовності. В цей час помийте редиску, відріжте кінчики. Коли картопля охолоне, зніміть з неї шкірку та натріть овочі на середній терці, разом з редискою і огірками. Очистьте і розчавіть часник.

Налийте в каструлю йогурт, кефір і розсіл. Пересипте овочі та часник, додайте сіль та перець до смаку.

Промийте і подрібніть кріп і зелену цибулю, додайте їх до холодного супу. Перед подачею суп необхідно поставити в холодильник на одну годину.

Салат з молодою картоплею, яйцем і беконом

Салат з молодою картоплею, яйцем і беконом (ілюстративне фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати такий ситний салат, необхідні ці продукти:

молода картопля - 10-12 шт.;

яйця - 2 шт.;

бекон - 120 г;

листя салату - 120 г;

цибуля Марс - 1 шт.;

помідори чері - 6-8 шт.;

лимонний сік - з половини лимона;

олія соняшникова - 3 ст. л.;

олія оливкова - 8 ст. л.;

соєвий соус - 7 ст. л.;

гілочки петрушки - 5-7 шт.;

спеції - 1 ч. л.;

цукор - 0,5 ч. л.;

часник - 3-4 зубчики.

Як готувати салат з молодою картоплею, яйцем і беконом

Відваріть яйця круто. В цей час приготуйте заправку для салату. Для цього промийте петрушку, подрібніть її, присипте цукром і злегка розітріть ложкою.

Після цього пересипте петрушку до миски. Очистьте часник, натріть його на маленькій терці до петрушки.

Влийте оливкову олію, соєвий соус і лимонний сік, перемішайте заправку.

Ретельно помийте картоплю, розріжте на скибки і обсмажте до готовності в соняшниковій олії та спеціях.

Після цього обсмажте нарізаний скибочками бекон. Очистьте і наріжте "пір'їнками" цибулю, яйця почистьте і розріжте на 6 частин. Помідори помийте і наріжте на 2-4 частини. Листя салату помите і порвіть.

Викладіть його першим в миску, потім додайте картоплю, бекон, яйця, цибулю та помідори. Залийте салат соусом і перемішайте.

Гратен з молодої картоплі

Гратен з молодої картоплі (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб приготувати гратен з молодою картоплі, потрібні такі інгредієнти:

фарш - 600 г;

молода картопля - 8 шт.;

молода капуста - 1,2 кг;

цибуля - 1 шт.;

олія соняшникова - 50 г;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати гратен з молодої картоплі

Помийте картоплю і відваріть її до готовності. Зачекайте, доки вона злегка охолоне - і наріжте кружальцями або скибочками.

З капусти необхідно зняти 8 листків - їх потрібно бланшувати протягом 3 хвилин у киплячий, злегка підсоленій воді.

Нашаткуйте решту капусти, підсоліть її і обсмажте в олії протягом 15 хвилин, до готовності.

Цибулю потрібно почистити і подрібнити - і також обсмажити до золотистого кольору. Після цього цибулю потрібно додати фарш.

Вистеліть форму для запікання 6 листками капусти, потім викладіть половину фаршу. На фарш викладіть шар картоплі, а на неї - тушковану капусту. Зверху викладіть решту фаршу і накрийте листками капусти.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте гратен протягом 1 години.

Кіш без тіста з помідорами

Кіш без тіста з помідорами (колаж: РБК-Україна)

Для того, щоб приготувати кіш з картопляного тіста, потрібні ці складники:

молода картопля - 5-6 шт.;

помідори чері - 4 шт.;

сметана - 5-6 ст. л.;

яйця - 3 шт.;

сир - 50-70 г;

шпинат - жменька;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати кіш без тіста з помідорами

Ретельно помийте молоду картоплю, відваріть її до готовності. Потім перекладіть в керамічну форму і притисніть склянкою так, щоб шар картоплі рівномірно заповнив всю поверхню форми.

Після цього картоплю необхідно випікати при 180 градусах приблизно 10-15 хвилин, до утворення легкої скоринки.

В цей час приготуйте сметанну заливку. Для цього розбийте в миску яйця, додайте сметану, сіль та перець. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

Помийте помідори, розріжте їх на 4 частини. Промийте листя шпинату, а сир натріть на великій терці.

Викладіть на запечену картопляну основу 2/3 помідорів, майже все листя шпинату - і присипте частиною натертого сиру. Залийте кіш яєчною сумішшю і присипте рештою сиру.

Зверху розкладіть листя шпинату і помідори. Запікайте кіш протягом 35 хвилин за температури 180 градусів - до утворення золотистої скоринки.