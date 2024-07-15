Молода картопля - не просто гарнір. 5 апетитних рецептів, від яких всі ахнуть

Молода картопля, яка зараз заполонила овочеві прилавки, підходить не лише для приготування гарніру або рагу. Окрім того, що вона готується швидше, молода картопля має ніжніший смак - тому підходить не лише для салатів або супів, а й як "тісто" для несолодкої випічки.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає цікаві рецепти страв, які можна приготувати з молодої картоплі.
Крем-суп з картоплі (ілюстративне фото: Freepik)
Для приготування цієї легкої вегетаріанської страви, потрібні такі продукти:
Як готувати крем-суп з картоплі
Для початку молоду картоплю необхідно промити, зняти щіточкою бруд та нарізати на декілька частин. Часник очистьте і розчавіть. Цибулю також потрібно очистити, а потім подрібнити.
Перекладіть овочі до каструлі, влийте оливкову олію та тушкуйте інгредієнти до розм'якшення. Після цього влийте окріп і проваріть овочі до повної готовності.
Зачекайте, щоб суп злегка охолов, а потім перемеліть все до кремоподібної консистенції за допомогою блендера або м'ясорубки. Влийте вершки та спеції - і ще раз перемішайте вже готовий крем-суп.
Холодний суп з молодою картоплею і огірками (скриншот / YouTube)
Щоб приготувати цей холодний суп з молодою картоплею, треба такі інгредієнти:
Як готувати холодний суп з молодою картоплею і огірками
Помийте картоплю від бруду, відваріть її до готовності. В цей час помийте редиску, відріжте кінчики. Коли картопля охолоне, зніміть з неї шкірку та натріть овочі на середній терці, разом з редискою і огірками. Очистьте і розчавіть часник.
Налийте в каструлю йогурт, кефір і розсіл. Пересипте овочі та часник, додайте сіль та перець до смаку.
Промийте і подрібніть кріп і зелену цибулю, додайте їх до холодного супу. Перед подачею суп необхідно поставити в холодильник на одну годину.
Салат з молодою картоплею, яйцем і беконом (ілюстративне фото: Freepik)
Для того, щоб приготувати такий ситний салат, необхідні ці продукти:
Як готувати салат з молодою картоплею, яйцем і беконом
Відваріть яйця круто. В цей час приготуйте заправку для салату. Для цього промийте петрушку, подрібніть її, присипте цукром і злегка розітріть ложкою.
Після цього пересипте петрушку до миски. Очистьте часник, натріть його на маленькій терці до петрушки.
Влийте оливкову олію, соєвий соус і лимонний сік, перемішайте заправку.
Ретельно помийте картоплю, розріжте на скибки і обсмажте до готовності в соняшниковій олії та спеціях.
Після цього обсмажте нарізаний скибочками бекон. Очистьте і наріжте "пір'їнками" цибулю, яйця почистьте і розріжте на 6 частин. Помідори помийте і наріжте на 2-4 частини. Листя салату помите і порвіть.
Викладіть його першим в миску, потім додайте картоплю, бекон, яйця, цибулю та помідори. Залийте салат соусом і перемішайте.
Гратен з молодої картоплі (ілюстративне фото: Freepik)
Щоб приготувати гратен з молодою картоплі, потрібні такі інгредієнти:
Як готувати гратен з молодої картоплі
Помийте картоплю і відваріть її до готовності. Зачекайте, доки вона злегка охолоне - і наріжте кружальцями або скибочками.
З капусти необхідно зняти 8 листків - їх потрібно бланшувати протягом 3 хвилин у киплячий, злегка підсоленій воді.
Нашаткуйте решту капусти, підсоліть її і обсмажте в олії протягом 15 хвилин, до готовності.
Цибулю потрібно почистити і подрібнити - і також обсмажити до золотистого кольору. Після цього цибулю потрібно додати фарш.
Вистеліть форму для запікання 6 листками капусти, потім викладіть половину фаршу. На фарш викладіть шар картоплі, а на неї - тушковану капусту. Зверху викладіть решту фаршу і накрийте листками капусти.
Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте гратен протягом 1 години.
Кіш без тіста з помідорами (колаж: РБК-Україна)
Для того, щоб приготувати кіш з картопляного тіста, потрібні ці складники:
Як готувати кіш без тіста з помідорами
Ретельно помийте молоду картоплю, відваріть її до готовності. Потім перекладіть в керамічну форму і притисніть склянкою так, щоб шар картоплі рівномірно заповнив всю поверхню форми.
Після цього картоплю необхідно випікати при 180 градусах приблизно 10-15 хвилин, до утворення легкої скоринки.
В цей час приготуйте сметанну заливку. Для цього розбийте в миску яйця, додайте сметану, сіль та перець. Ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
Помийте помідори, розріжте їх на 4 частини. Промийте листя шпинату, а сир натріть на великій терці.
Викладіть на запечену картопляну основу 2/3 помідорів, майже все листя шпинату - і присипте частиною натертого сиру. Залийте кіш яєчною сумішшю і присипте рештою сиру.
Зверху розкладіть листя шпинату і помідори. Запікайте кіш протягом 35 хвилин за температури 180 градусів - до утворення золотистої скоринки.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: кулінарні ресурси Shuba, Cookpad, Instagram-сторінка кулінарної блогерки "oh_kate_cook".