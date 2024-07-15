Молодой картофель - не просто гарнир. 5 аппетитных рецептов, от которых все ахнут

Крем-суп из картофеля

Крем-суп из картофеля (иллюстративное фото: Freepik)

Для приготовления этого легкого вегетарианского блюда требуются следующие продукты:

кипяток - 500 мл;

оливковое масло - 2 ст. л.;

молодой картофель - 500 г;

лук -1 шт.;

сливки (жирность 20%) - 50 мл;

чеснок - 1 зубчик.;

чабрец - по вкусу;

прованские травы - по вкусу;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

Как готовить крем-суп из картофеля

Для начала молодой картофель необходимо промыть, снять щеточкой грязь и нарезать на несколько частей. Чеснок очистьте и раздавите. Лук также нужно очистить, а затем измельчить.

Переложите овощи в кастрюлю, влейте оливковое масло и тушите ингредиенты до размягчения. После этого влейте кипяток и проварите овощи до полной готовности.

Подождите, чтобы суп слегка остыл, а затем перемелите все до кремообразной консистенции с помощью блендера или мясорубки. Влейте сливки и специи - и еще раз перемешайте уже готовый крем-суп.

Холодный суп с молодым картофелем и огурцами

Холодный суп с молодым картофелем и огурцами (скриншот / YouTube)

Чтобы приготовить этот холодный суп с молодым картофелем, нужны такие ингредиенты:

йогурт без добавок - 250 мл;

кефир - 250 мл;

огуречный рассол -150 мл;

молодой картофель - 4 шт.;

редиска - 200 г;

малосольные огурцы - 8 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

зеленый лук - 30 г;

укроп - 30 г;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить холодный суп с молодым картофелем и огурцами

Помойте картофель от грязи, отварите до готовности. В это время помойте редис, отрежьте кончики. Когда картофель остынет, снимите с него кожуру и натрите овощи на средней терке вместе с редиской и огурцами. Очистьте и раздавите чеснок.

Налейте в кастрюлю йогурт, кефир и рассол. Пересыпьте овощи и чеснок, добавьте соль и перец по вкусу.

Промойте и измельчите укроп и зеленый лук, добавьте их в холодный суп. Перед подачей суп нужно поставить в холодильник на один час.

Салат с молодым картофелем, яйцом и беконом

Салат с молодым картофелем, яйцом и беконом (иллюстративное фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить такой сытный салат, необходимы эти продукты:

молодой картофель - 10-12 шт.;

яйца - 2 шт.;

бекон - 120 г;

листья салата - 120 г;

лук Марс - 1 шт.;

помидоры черри - 6-8 шт.;

лимонный сок - из половины лимона;

масло подсолнечное - 3 ст. л.;

масло оливковое - 8 ст. л.;

соевый соус - 7 ст. л.;

веточки петрушки - 5-7 шт.;

специи - 1 ч. л.;

сахар - 0,5 ч. л.;

чеснок - 3-4 зубчика.

Как готовить салат с молодым картофелем, яйцом и беконом

Отварите яйца вкрутую. В это время приготовьте заправку для салата. Для этого промойте петрушку, размельчите ее, присыпьте сахаром и слегка разотрите ложкой.

После этого пересыпьте петрушку в миску. Очистьте чеснок, натрите его на мелкой терке до петрушки.

Влейте оливковое масло, соевый соус и лимонный сок, перемешайте заправку.

Тщательно помойте картофель, разрежьте на ломтики и обжарьте до готовности в подсолнечном масле и специях.

После этого обжарьте нарезанный ломтиками бекон. Очистьте и нарежьте "перышками" лук, яйца почистьте и разрежьте на 6 частей. Помидоры промойте и нарежьте на 2-4 части. Листья салата помойте и порвите.

Выложите его первым в миску, затем добавьте картофель, бекон, яйца, лук и помидоры. Залейте салат соусом и перемешайте.

Гратен из молодого картофеля

Гратен из молодого картофеля (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы приготовить гратен из молодого картофеля, нужны следующие ингредиенты:

фарш - 600 г;

молодой картофель - 8 шт.;

молодая капуста - 1,2 кг;

лук - 1 шт.;

масло подсолнечное - 50 г;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить гратен из молодого картофеля.

Помойте картофель и отварите его до готовности. Подождите, пока он слегка остынет - и нарежьте кружочками или ломтиками.

С капусты необходимо снять 8 листьев - их нужно бланшировать в течение 3 минут в кипящей, слегка подсоленной воде.

Нашинкуйте оставшуюся капусту, подсолите ее и обжарьте в масле в течение 15 минут, до готовности.

Лук нужно почистить и измельчить - и также обжарить до золотистого цвета. После этого лук нужно добавить фарш.

Выстелите форму для запекания 6 листьями капусты, затем выложите половину фарша. На фарш выложите слой картофеля, а на него - тушеную капусту. Сверху выложите оставшийся фарш и накройте листьями капусты.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте гратен в течение 1 часа.

Киш без теста с помидорами

Киш без теста с помидорами (коллаж: РБК-Украина)

Для того чтобы приготовить киш из картофельного теста, нужны эти составляющие:

молодой картофель - 5-6 шт.;

помидоры черри - 4 шт.;

сметана - 5-6 ст. л.;

яйца - 3 шт.;

сыр - 50-70 г;

шпинат - горстка;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить киш без теста с помидорами

Тщательно помойте молодой картофель, отварите его до готовности. Затем переложите в керамическую форму и прижмите стаканом так, чтобы слой картофеля равномерно заполнил всю поверхность формы.

После этого картофель необходимо выпекать при 180 градусах примерно 10-15 минут до образования легкой корочки.

В это время приготовьте сметанную заливку. Для этого разбейте в миску яйца, добавьте сметану, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Вымойте помидоры, разрежьте их на 4 части. Промойте листья шпината, а сыр натрите на большой терке.

Выложите на запеченное картофельное основание 2/3 помидоров, почти все листья шпината - и присыпьте частью натертого сыра. Залейте киш яичной смесью и присыпьте оставшимся сыром.

Сверху разложите листья шпината и помидоры. Запекайте киш в течение 35 минут при температуре 180 градусов - до образования золотистой корочки.