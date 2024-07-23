Молочний десерт "Фар Бретон" з чорносливом: рецепт вишуканої франзузької випічки

Що потрібно для молочного десерту з чорносливом

Для того, щоб приготувати десерт "Фар Бретон", потрібні такі інгредієнти:

борошно - 110 г;

яйця - 3 шт.;

вершкове масло - 40 г;

молоко - 180 мл;

вершки - 180 мл (або молоко);

чорнослив - 5-8 шт.;

ванільний екстракт (або коньяк) - 30 мл;

цукор - 150 г;

сіль - дрібка.

Як готувати десерт "Фар Бретон" з чорносливом

Найперше, що потрібно зробити для приготування десерту "Фар Бретон" - залити чорнослив коньяком. Також можна використовувати екстракт ванілі, який застосовується в традиційному рецепті.

Це пом'якшує сухофрукти і підсилює їхній смак. Чорнослив можна злегка розім'яти виделкою, щоб він увібрав більше вологи.

В глибоку миску розбийте яйця та додайте дрібку солі. Після цього злегка збийте яйця до однорідної консистенції за допомогою вінчика або міксера.

Потім всипте цукор - і ще раз ретельно збийте яйця, до розчинення цукру і посвітління яєчної маси.

Поступово просійте до яєць 100 г борошна - це допоможе зробити тісто більш легким. Кожен раз ретельно перемішуйте тісто - в результаті воно має бути доволі рідким.

Готове тісто відставте і приготуйте молочну начинку. У невелику каструльку з товстими стінками влийте 180 мл молока і 180 мл вершків - або ж 360 мл молока. Додайте до рідини 25 г вершкового масла і поставте каструлю на середній вогонь.

Таку молочну масу потрібно розігріти приблизно до 50 градусів - однак спеціальний термометр не потрібен.

Температуру вказує масло - воно має повністю розчинитися у вершках та молоці. Також важливо постійно помішувати молоко, щоб воно не пригорало.

Після того, як масло розчинилося у вершках, суміш потрібно влити до тіста. Це також потрібно робити поступово, водночас перемішуючи тісто.

Влийте молочну суміш в тісто (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Щоб при запіканні тісто отримало хрустку золотисту скоринку, металеву форму для запікання потрібно змастити рештою масла. Після цього форму необхідно присипати рештою борошна - при цьому потрібно витрясти з дека надлишок.

Викладіть на дно форми чорнослив так, щоб він не торкався бокових стінок. Якщо чорнослив увібрав не весь коньяк, решту рідини можна додати до тіста. За бажанням можна додати корицю - але небагато, всього лише 0,5 ч. л.

Залийте чорнослив тістом так, щоб до краю форми залишився приблизно 1 см - адже в процесі випікання тісто буде підійматися.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте десерт близько 40 хвилин. Після того, як десерт дістати з духовки, він злегка опуститься, зберігши золотисту скоринку. Подавати "Фар Бретон" потрібно після того, як він злегка охолоне.