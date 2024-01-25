"Молочні ріки міліють". Чи подорожчає в Україні продукція, яку купують усі

Причини підвищення цін

Протягом 2023 року спостерігалося істотне зростання цін на молоко як сировину. Наприкінці року, у грудні, ціна на молоко-сировину сягнула більше ніж 15 гривень за кілограм, що становить приблизно 30% зростання за чотири місяці. Також, за даними від Держстату, ціни на молоко та молочні продукти взагалі зросли на 10% протягом 2023 року.

Головною причиною цього зростання є недостатність сировини. Щорічне скорочення чисельності великої рогатої худоби має на це значний вплив.

Наприклад, кількість корів у 2023 році в порівнянні з 2017 роком знизилася майже на 40%.

Високі ціни на внутрішні молочні продукти можуть призвести до збільшення їхнього імпорту. Підвищення витрат на енергію, пальне та логістику для переробних підприємств також сприяють зростанню цін.

Чи знизяться ціни на "молочку"?

Є вірогідність, що ціни на молоко-сировину почнуть знижуватися, оскільки переробні підприємства не володіють достатніми оборотними коштами для підтримки високих закупівельних цін.

Загальне збільшення вартості логістики, спричинене війною в Україні, також впливає на ціни на продовольчі товари, включно з молочними продуктами.

Загалом, на ринку молока та молочних продуктів в Україні спостерігається період невизначеності, який характеризується високими цінами, зменшенням чисельності худоби та можливим збільшенням імпорту.

Нині середня ціна на 1 літр молока 3,2% жирності 35 гривень, масло солодковершкове ДСТУ 72,5% 240 гривень за кілограм.