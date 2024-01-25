"Молочні ріки міліють". Чи подорожчає в Україні продукція, яку купують усі

В Україні останнім часом подорожчали молочні продукти, але що буде з цінами надалі?
Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.
Протягом 2023 року спостерігалося істотне зростання цін на молоко як сировину. Наприкінці року, у грудні, ціна на молоко-сировину сягнула більше ніж 15 гривень за кілограм, що становить приблизно 30% зростання за чотири місяці. Також, за даними від Держстату, ціни на молоко та молочні продукти взагалі зросли на 10% протягом 2023 року.
Головною причиною цього зростання є недостатність сировини. Щорічне скорочення чисельності великої рогатої худоби має на це значний вплив.
Наприклад, кількість корів у 2023 році в порівнянні з 2017 роком знизилася майже на 40%.
Високі ціни на внутрішні молочні продукти можуть призвести до збільшення їхнього імпорту. Підвищення витрат на енергію, пальне та логістику для переробних підприємств також сприяють зростанню цін.
Є вірогідність, що ціни на молоко-сировину почнуть знижуватися, оскільки переробні підприємства не володіють достатніми оборотними коштами для підтримки високих закупівельних цін.
Загальне збільшення вартості логістики, спричинене війною в Україні, також впливає на ціни на продовольчі товари, включно з молочними продуктами.
Загалом, на ринку молока та молочних продуктів в Україні спостерігається період невизначеності, який характеризується високими цінами, зменшенням чисельності худоби та можливим збільшенням імпорту.
Нині середня ціна на 1 літр молока 3,2% жирності 35 гривень, масло солодковершкове ДСТУ 72,5% 240 гривень за кілограм.
Як ми раніше писали, в Україні рекордно подорожчав популярний тепличний овоч.
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