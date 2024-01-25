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"Молочные реки мелеют". Подорожает ли в Украине продукция, которую покупают все

Фото: Вырастут ли в Украине цены на молочные продукты (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в последнее время подорожали молочные продукты, но что будет с ценами дальше?

Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Причины повышения цен

В 2023 году наблюдался существенный рост цен на молоко как сырье. В конце года, в декабре, цена на молоко-сырье достигла более 15 гривен за килограмм, что составляет примерно 30% роста за четыре месяца. Также, по данным Госстата, цены на молоко и молочные продукты вообще выросли на 10% в течение 2023 года.

Главной причиной этого роста является недостаточность сырья. Ежегодное сокращение численности крупного рогатого скота оказывает значительное влияние на это.

К примеру, количество коров в 2023 году по сравнению с 2017 годом снизилось почти на 40%.

Высокие цены на внутренние молочные продукты могут привести к увеличению их импорта. Повышение затрат на энергию, горючее и логистику для перерабатывающих предприятий также способствует росту цен.

Снизятся ли цены на "молочку"?

Есть вероятность, что цены на молоко-сырье начнут снижаться, поскольку перерабатывающие предприятия не обладают достаточным оборотным средством для поддержки высоких закупочных цен.

Общее увеличение стоимости логистики, вызванное войной в Украине, также влияет на цены на продовольственные товары, включая молочные продукты.

В целом на рынке молока и молочных продуктов в Украине наблюдается период неопределенности, характеризующийся высокими ценами, уменьшением численности скота и возможным увеличением импорта.

Сейчас средняя цена на 1 литр молока 3,2% жирности 35 гривен, сладкосливочное масло ДСТУ 72,5% 240 гривен за килограмм.

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