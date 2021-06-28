Молния под Черкассами убила двух людей: нарушили элементарные правила безопасности

Трагедия произошла в селе Софиевка Черкасской области около 6 часов вечера в субботу, 26 июня.

"Около шести вечера пришел вызов, что в селе Софиевка, за школой молния ударила в дерево, под которым находилось трое людей. На место происшествия немедленно выехали три бригады экстренной помощи. Как оказалось, все трое людей отдыхали возле водоема и когда началась гроза – спрятались под дерево. На месте медики установили, что от поражения молнией погиб 23-летний парень и женщина, приблизительно 55 лет", - сказано в сообщении.

Под деревом в момент попадания молнии находилась еще одна женщина, которой удалось выжить.

"Еще одну 46-летнюю женщину медики экстренной помощи, после оказания неотложной помощи, госпитализировали в Третью черкасскую городскую больницу с электротравмой после поражения молнией. Женщина находится в сознании", - добавила Назарок.

Почему произошла трагедия

В комментариях пользователи отметили, что взрослые нарушили элементарное правило безопасности во время грозы. Спасатели постоянно их напоминают, однако это не помогает.

Во время сильной грозы категорически нельзя:

Использовать на открытом пространстве мобильный телефон, кроме случаев, когда нужно экстренно вызвать помощь.

Нельзя стоять на улице под высокими деревьями или столбами, возле рекламных щитов. Молния может попасть в дерево и разнести его в щепки.

Прятаться от грозы на возвышении.

Нельзя приближаться к линиям электропередач или стоять рядом с металлическими ограждениями, трубами, рельсами.

Нельзя находиться на опушках леса, где течет вода.

Нельзя находится на высоких точках на местности – туда молния попадет чаще всего.

Нельзя находиться прямо возле водоема или в воде.

Где можно прятаться во время грозы

В надежных закрытых помещениях – магазины, жилые дома.

В низине, среди невысоких деревьев с густыми кронами. В ямах, канавах, оврагах, где нет воды.

Если нужно пересечь открытое пространство – нужно идти спокойным шагом, а не бежать.

Защитой от грозы и молнии может стать автомобиль, который не находится в опасных зонах – под деревьями или щитами. Это касается только тех машин, где в салоне нет металлических предметов, которые соприкасаются с элементами кузов.