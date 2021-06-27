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В Черкасской области молнией убило двух человек. Еще один в реанимации

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Черкасская область, Воскресенье 27 июня 2021 22:52
В Черкасской области молнией убило двух человек. Еще один в реанимации Фото: один из пострадавших находится в реанимации (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Черкасской области в результате удара молнии погибли два человека. Еще одна пострадавшая женщина находится в реанимации.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок.

Сообщается, что сегодня вечером в селе Софиевка Черкасского района молния ударила в дерево, под которым находилось три человека. Все трое отдыхали возле водоема и когда началась сильная гроза - спрятались под дерево.

"На месте медики обнаружили, что от поражения молнией погиб 23-летний парень и женщина около 55-ти лет. Еще одну 46-летнюю женщину медики после оказания неотложной помощи сейчас госпитализируют в Третью черкасскую городскую больницу с электротравмой после поражения молнией. Женщина находится в сознании", - говорится в сообщении.

Напомним, до этого в Ровенской области мужчина пострадал от удара молнии.

А в Житомирской области от удара молнии сгорел дом.

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Черкасская область молния
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