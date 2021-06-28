Блискавка під Черкасами вбила двох людей: порушили елементарні правила безпеки

У Черкаській області через блискавку загинуло двоє людей , а ще один – опинився в реанімації. Люди під час грози порушили елементарні правила безпеки та спробували сховатися під деревом.

Деталі розповіла прессекретар обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради Ірина Назарок у Facebook.

Трагедія сталася в селі Софіївка Черкаської області близько 6 години вечора в суботу, 26 червня.

"Близько шостої вечора прийшов виклик, що в селі Софіївка, за школою блискавка вдарила в дерево, під яким знаходилося троє людей. На місце події негайно виїхали три бригади екстреної допомоги. Як виявилося, всі троє людей відпочивали біля водойми й коли почалася гроза - сховалися під дерево. На місці медики встановили, що від ураження блискавкою загинув 23 - річний хлопець і жінка, приблизно 55 років", - сказано в повідомленні.

Під деревом в момент попадання блискавки перебувала ще одна жінка, якій вдалося вижити.

"Ще одну 46-річну жінку медики екстреної допомоги, після надання невідкладної допомоги, госпіталізували в третю Черкаську міську лікарню з електротравмою після ураження блискавкою. Жінка перебуває у свідомості", - додала Назарок.

Чому сталася трагедія

У коментарях користувачі відзначили, що дорослі порушили елементарне правило безпеки під час грози. Рятувальники постійно їх нагадують, однак це не допомагає.

Під час сильної грози категорично не можна:

Використовувати на відкритому просторі мобільний телефон, крім випадків, коли потрібно екстрено викликати допомогу.

Не можна стояти на вулиці під високими деревами або стовпами, біля рекламних щитів. Блискавка може потрапити в дерево і рознести його в тріски.

Ховатися від грози на узвишші.

Не можна наближатися до ліній електропередач або стояти поруч з металевими огорожами, трубами, рейками.

Не можна перебувати на узліссях лісу, де тече вода.

Не можна знаходиться на високих точках на місцевості – туди блискавка потрапить найчастіше.

Не можна перебувати прямо біля водойми або у воді.

Де можна ховатися під час грози

У надійних закритих приміщеннях - магазини, житлові будинки.

У низині, серед невисоких дерев з густими кронами. В ямах, канавах, ярах, де немає води.

Якщо потрібно перетнути відкритий простір - потрібно йти спокійним кроком, а не бігти.

Захистом від грози та блискавки може стати автомобіль, який не знаходиться в небезпечних зонах – під деревами або щитами. Це стосується тільки тих машин, де в салоні немає металевих предметів, які стикаються з елементами кузов.