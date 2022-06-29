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Молнии с градом, утонувшее авто и деревопад: видео и фото жуткой грозы в Киеве

Коллаж РБК-Украина: Киев накрыло мощной грозой
Автор: Владимир Костырин

Киев накрыла сильная гроза в среду, 29 июня, и некоторые улицы в разных районах значительно залило дожем, шквальный ветер сорвал кое-где деревья, а молнии в небе над столицей устроили яркое "световое шоу" в сопровождении раскатов грома.

Последствия разгулявшейся стихии киевляне сняли на фото и видео, и кадры разместили в сети.

Сегодня сильнее всего залило Святошинский и Соломенский районы столицы. На Борщаговке можно было даже увидеть почти полностью затопленную машину - над "ватерлинией" виднелась лишь кабина.

В Киеве на улице Зодчих, 62, авто после ливня 29 июня ушло под воду (фото: t.me/kyivoperativ)

Как отмечают в "Киевавтодоре", из-за залпового дождя возникли подтопления на проспекте Леся Курбаса и на бульваре Ромена Роллана.

Коммунальщики борются с последствиями мощного ливня также на улицах Елены Телиги, Скляренко, а также на улицах возле станции метро "Левобережная".

"Привлечены 24 единицы техники гидрослужбы. В общей сложности "Киевавтодор" имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации. В их числе мотопомпы, гидромониторы, насосные станции", - информируют в КГГА.

Видео: в Киеве 29 июня разошлась гроза с интенсивными осадками

Деревопад зафиксирован в Шевченковском районе на улице Академика Грекова, 13. К счастью, обошлось без пострадавших, и спасатели КАРС "Киевская служба спасения" убрали свалившееся дерево, что перекрыло проезжую часть возле жилого дома, за 10 минут.

Упавшее дерево из-за мощного ветра в Киеве 29 июня (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

Интенсивные осадки сопровождались и градом. Так, льдинки с неба при падении даже сорвали и погнули номера на авто.

Град в Киеве во время грозы 29 июня (фото: t.me)

Молнии в Киеве во время сильной грозы 29 июня (фото: t.me/kievreal1)

Гроза в Киеве 29 июня сопровождалась градом и шквальным ветром (фото: t.me)

Кстати, непогода прошлась и по другим городам около столицы. Так, в сети опубликовали фото из Ирпеня, который также накрыло сильным дождем.

Непогода под Киевом в Ирпене 29 июня (фото: t.me/corona_kyiv)

По данным синоптиков, во время грозы в Киеве и области с градом и шквалами скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Был объявлен I уровень опасности ("желтый").

В Укргидрометцентре призывают во время порывов ветра плотно закрывать окна домов, а на улице следует держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

К слову, ранее спасатели ГСЧС дали украинцам важные рекомендации, как вести себя в грозу.

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