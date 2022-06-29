На Киев и область надвигается гроза
В столице и Киевской области сегодня, 29 июня, днем резко ухудшится погода. Жителей региона предупреждают о грозе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.
По данным синоптиков, сегодня ожидаются грозовые дожди, а в некоторых регионах Киевской области возможен град и шквалы. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.
В регионе объявили первый, желтый, уровень опасности.
"Во время порывов ветра плотно закрыть окна домов, а на улице держитесь подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Украине будет местами влажная, однако очень жаркая погода. Столбики термометров днем покажут до +35 градусов.
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