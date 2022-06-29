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Блискавки з градом, потонуле авто і деревопад: відео і фото моторошної грози у Києві

Колаж РБК-Україна: Київ накрило потужною грозою
Автор: Володимир Костирін

Київ накрила сильна гроза у середу, 29 червня, і деякі вулиці в різних районах значно залило дожем, шквальний вітер зірвав подекуди дерева, а блискавки в небі над столицею влаштували яскраве "світлове шоу" у супроводі гуркоту грому.

Наслідки стихії, що розгулялася, кияни зняли на фото і відео, і кадри розмістили в мережі.

Сьогодні найсильніше залило Святошинський та Солом'янський райони столиці. На Борщагівці можна було навіть побачити майже повністю затоплену машину - над "ватерлінією" виднілася лише кабіна.

У Києві на вулиці Зодчих, 62, авто після зливи 29 червня пішло під воду (фото: t.me/kyivoperativ)

Як зазначили у "Київавтодорі", через залповий дощ виникли підтоплення на проспекті Леся Курбаса і на бульварі Ромена Роллана.

Комунальники борються з наслідками потужної зливи також на вулицях Олени Теліги, Скляренка, а також на вулицях біля станції метро "Лівобережна".

"Залучено 24 одиниці техніки гідрослужби. В цілому "Київавтодор" має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації. Серед них мотопомпи, гідромонітори, насосні станції", - інформують в КМДА.

Відео: у Києві 29 червня розійшлася гроза з інтенсивними опадами

Деревопад зафіксований у Шевченківському районі на вулиці Академіка Грекова, 13. На щастя, обійшлося без постраждалих, і рятувальники КАРС "Київська служба порятунку" прибрали дерево, що звалилося, що перекрило проїжджу частину біля житлового будинку, за 10 хвилин.

Дерево, що впало через потужний вітер у Києві 29 червня (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

Інтенсивні опади супроводжувалися і градом. Так, крижинки з неба при падінні навіть зірвали і погнули номера на авто.

Град у Києві під час грози 29 червня (фото: t.me)

Блискавки в Києві під час сильної грози 29 червня (фото: t.me/kievreal1)

Гроза у Києві 29 червня супроводжувалася градом та шквальним вітром (фото: t.me)

До речі, негода пройшлася й іншими містами біля столиці. Так, у мережі опублікували фото з Ірпеня, яке також накрило сильним дощем.

Негода під Києвом в Ірпені 29 червня (фото: t.me/corona_kyiv)

За даними синоптиків, під час грози в Києві та області з градом і шквалами швидкість вітру досягала 20 метрів в секунду. Був оголошений I рівень небезпеки ("жовтий").

В Укргідрометцентрі закликають під час поривів вітру щільно закривати вікна будинків, а на вулиці слід триматися подалі від дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач.

До слова, раніше рятувальники ДСНС дали українцям важливі рекомендації, як вести себе в грозу.

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