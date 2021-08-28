Эти молитвы на Ореховый Спас исполнят ваши заветные желания, привлекут деньги и любовь

В последнее воскресенье лета, 29 августа, христиане восточного обряда празднуют третий - Ореховый Спас. Также его называют Хлебный, Полотняный, Малый, холодный, Нерукотворный Спас или день памяти Нерукотворного Образа Спасителя. Он закрывает череду Спасов и православных праздников лета.
Какие молитвы исполнят заветные желания - читайте ниже в нашем материале.
В этот день можно употреблять в пищу орехи из нового урожая, перед этим ее нужно освятить в церкви.
Существует примета, что если урожай плодов орехового дерева хороший, то на следующий год будет богатый урожай ржи. На Ореховый спас принято сеять озимые и печь пироги из муки нового урожая.
В этот день нужно обязательно принести в дом немного собранных орехов. Очень хорошо, если вы сможете отыскать двойной или тройной орех – это значит, что скоро вы обязательно разбогатеете.
Третий Спас был важный обычай - печь хлеб всей семьей и обязательно из собранного урожая. Первый хлеб нужно первому попробовать хозяину дома, и всем членам семьи, считалось что здоровыми будете весь год.
Владыко Господи Святый, y вышних живешь и всевидящим твоим оком созерцаешь на все творения! Тебе привязывается души и тела, тебе молимся, Святе святых, простри руку Твою невидимую и благослови всех нас, и прости нам всякое прегрешение вольное и невольное, словом или делом содеянное.
Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы смирения души на очищение от многих грехов наших, даруй волю Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабом Твоим, ибо благословенно и прославлено есть имя Твое ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
При чтении этой молитвы верующие знаменуют себя крестом.
Да воскреснет Бог, и разбегутся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, так пусть погибнут бесы от лица любящих Бога и тех, кто знаменует себя крестным знамением, и в веселии глаголять: Радуйся, Пречесний и Животворящий Крест Господень, проганяй бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, в ад сошедшего и попрал силу дьявола и даровал нам Крест Свой Честный, на стремление всякого супостата. О, Пречестный и Животворящий Крест Господень! Помогай ми со Святой госпожой Девой Богородицей и со всеми святыми навеки. Аминь.
Защити меня, Господи, силою Честного и Животворящего Твоего Креста, и сохрани меня от всякого зла.
Ослаби, прости, прости, Боже, грехи наши, вольные и несвободные как в слове и в деле, как в ведении и не в ведении, как во дни и в нощи, как в уме и в мысли: все нам прости, как благ и Человеколюбец.
Ненавидящих и обижающих нас, прости, Господи Человеколюбче. Благотворящим благосотвори. Братьям и родным нашим даруй яко же ко спасению прошения и жизнь вечную. Немощным телом посети и исцеление даруй. Сущим на море управы. Путешественникам помоги в путешествии. Служцям и милуючим нас грехов оставление даруй. Тем, кто завещал нам недостойным молиться о них, помилуй по великой Твоей милости. Помяни, Господи, прежде умерших отцов и братьев наших и упокой их, как озарит свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших пленных и избавь их от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносных и благотворных во святых Твоих церквах, и дай им яко же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных рабов Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих святых: яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Ранее мы сообщали, что запрещено делать на Ореховый Спас чтобы не навлечь беду.
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