Ці молитви на Горіховий Спас виконають ваші заповітні бажання, привернуть гроші і любов

В останню неділю літа, 29 серпня, християни східного обряду святкують третій - Горіховий Спас. Також його називають Хлібний, Полотняний, Малий, Холодний, Нерукотворний Спас або день пам'яті Нерукотворного Образу Спасителя. Він закриває низку спасів і православних свят літа.
Які молитви виконають заповітні бажання - читайте нижче в нашому матеріалі.
У цей день можна вживати в їжу горіхи з нового врожаю, перед цим її потрібно освятити в церкві.
Існує прикмета, що якщо урожай плодів горіхового дерева хороший, то на наступний рік буде багатий урожай жита. На Горіховий спас заведено сіяти озимі та пекти пироги з борошна нового врожаю.
У цей день потрібно обов’язково принести в будинок трохи зібраних горіхів. Дуже добре, якщо ви зможете відшукати подвійний чи потрійний горіх – це значить, що скоро ви обов’язково розбагатієте.
Третій Спас був важливий звичай - пекти хліб всією сім'єю й обов'язково із зібраного врожаю. Перший хліб потрібно першому спробувати господареві будинку, і всім членам сім'ї, вважалося що здоровими будете весь рік.
Владико Господи святий, y вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляється душі і тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне.
Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
При читанні цієї молитви віряни знаменують себе хрестом.
Та воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і нехай тікають від лиця Його, хто ненавидить Його. Яко зникає дим, нехай щезнуть; яко тане віск від імені вогню, так нехай загинуть біси від імені люблячих Бога і тих, хто знаменує себе хресним знаменням, і в радості глаголять: Радій, Пречесний і Животворний Хрест Господній, проганяй бісів силою на тобі розіп'ятого Господа нашого Ісуса Христа, котрий у пекло зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам Хрест Свій Чесний, на прогнання всякого супостата. О, Пречесний і Животворний Хрест Господній! Допомагай мі зі Святою пані Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь.
Захисти мене, Господи, силою Чесного і Животворного Твого Хреста, і збережи мене від усякого зла.
Ослаби, прости, пробач, Боже, гріхи наші, вільні й невільні як у слові і в ділі, як в веденні і не в веденні, як у дні і в нощі, як в розумі і в думці: все нам прости, як Благий і чоловіколюбець.
Тих, хто ненавидить і кривдить нас, прости, Господи Чоловіколюбче. Благотворящим благосотвори. Братам і рідним нашим даруй яко же до спасіння прохання і життя вічне. Немічних тілом відвідай і зцілення даруй. Сущим на морі управи. Мандрівникам допоможи у мандрівці. Служцям і милуючим нас гріхів залишення даруй. Тим, хто заповів нам недостойним молитися про них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше померлих отців і братів наших і упокій їх, як осяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших полонених і позбав їх від усякого обстояння. Пом'яни, Господи, плодоносних і доброчинних у святих Твоїх церквах, і дай їм яко же до спасіння прохання і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних і грішних, і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настави нас на стежку заповідей Твоїх, молитвами Пречистої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії і всіх Твоїх святих: яко благословен єси на віки століть. Амінь.
Раніше ми повідомляли, що заборонено робити на Горіховий Спас, щоб не накликати біду.
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