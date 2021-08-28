Ці молитви на Горіховий Спас виконають ваші заповітні бажання, привернуть гроші і любов

У цей день можна вживати в їжу горіхи з нового врожаю, перед цим її потрібно освятити в церкві.

Існує прикмета, що якщо урожай плодів горіхового дерева хороший, то на наступний рік буде багатий урожай жита. На Горіховий спас заведено сіяти озимі та пекти пироги з борошна нового врожаю.

У цей день потрібно обов’язково принести в будинок трохи зібраних горіхів. Дуже добре, якщо ви зможете відшукати подвійний чи потрійний горіх – це значить, що скоро ви обов’язково розбагатієте.

Третій Спас був важливий звичай - пекти хліб всією сім'єю й обов'язково із зібраного врожаю. Перший хліб потрібно першому спробувати господареві будинку, і всім членам сім'ї, вважалося що здоровими будете весь рік.

Молитва Всемилостивому Спасу та Пресвятій Богородиці

Владико Господи святий, y вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляється душі і тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне. Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва Чесному Животворному Хресту Господньому

При читанні цієї молитви віряни знаменують себе хрестом.