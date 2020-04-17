Молитва на Велику суботу для внутрішньої гармонії

Молитва на Святу суботу (Колаж РБК-Україна)

Страсна субота вважається часом внутрішньої гармонії, спокою і очікування Пасхи

Велика Субота — це останній день перед світлим святом Великодня. Для православних християн Велика Субота — це і скорботний, і радісний день. Христос ще лежить у гробі, ще не настало Воскресіння, але вже все наповнено передвеликодньою радістю. У цей день християни воспоминают тілесне поховання Ісуса Христа і зішестя Його в пекло.

"Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і сущим у гробах життя дарувавши". (Тричі). "Воскресіння Христове бачивши, поклонімось святому Господу Ісусу, Єдиному безгрішного. Хресту Твоєму поклоняємося, Христе, і святе воскресіння Твоє співаємо і славимо: Ти бо єси Бог наш, хіба Тебе іншого не знаємо, ім'я Твоє іменуємо". "Прийдіть всі вернии, поклонімось святому Христовому воскресінню: се бо Хрестом прийшла радість всьому світу. Завжди благословяще Господа, співаємо воскресіння Його: розп'яття бо зазнавши, смертю смерть разруши". (Тричі).

Страсна субота вважається часом внутрішньої гармонії, спокою і очікування світлого свята Воскресіння Ісуса Христа. Прочитайте Тропар.

"Гожий Йосип, / с Древа снем Пречисте Тіло Твоє, / плащаницею чистою обвивши, і вонями, / у гробі нове покривши поклади.

Слава: Коли снизшел єси до смерті, Животі безсмертний, / тоді ад умертвив ти блистанням Божества. / Єгда ж і умершия від підземних воскресив єси, / уся Сили Небесні кличу: / Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тобі.

І нині: дружин Мироносиць при гробі поставши, Ангел вопияше: / світу мертвим суть пристойна, / Христос же істления явився чуждь".

Раніше ми писали про те, що потрібно встигнути зробити українцям на тижні перед Великоднем, яку ще називають Білим або Чистим тижнем.