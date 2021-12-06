Эта молитва Великомученице Екатерине исполнит самое заветное желание

День Великомученицы Екатерины отмечают ежегодно 7 декабря. Это святая считается покровительницей женщин, беременных и невест.
Какую молитву нужно прочитать 7 декабря, чтобы исполнилось самое заветное желание – читайте ниже.
Великомученице Екатерине молятся о взаимной любви, о счастливом браке, об удачном разрешении беременности.
О здоровье детей, о хорошем спутнике жизни. Молодые девушки просят о встрече со своей второй половинкой.
Также женщины молятся о счастье материнства и о сохранении гармонии и понимания в браке.
Молитву дома читают у иконы только с тремя свечами. Они нужны, чтобы не прерывался род.
О, святая Екатерине, дево и мученице, истинная Христова невесто! Молим тя, яко нарочитую благодать, еюже предвари тя Жених твой, сладчайший Иисус, приимшую, якоже, посрамивши прельщения мучителя мудростию твоею, пятьдесят витий победила еси, и напоивши их небесным учением, ко свету истинныя веры наставила еси, тако испроси и нам, рабам твоим (имена), оную Божию мудрость, да и мы, вся козни адскаго мучителя расторгше, мира же и плоти соблазны презревше, достойни явимся божественныя славныя веры, и к разширению святыя нашея православныя веры сосуди достойни соделаемся, и с тобою в небесней скинии Господа и Владыку нашего Иисуса Христа, со Отцем и Святым Духом, восхвалим и прославим во вся веки веков. Аминь.
О, святая великомученице Екатерино, избранный чистоты сосуде, столпе православия, надежная предстательнице наша, явившая нам сама вину умоляти тя, подвижнице законная, святая на святей горе свято почивающая!
Молим тя: приникши свыше, вонми гласу моления нашего, призри на бедствие рабов твоих, просвети омрачение ума нашего, сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная.
Поспеши нам молитвами твоими побеждати плотская похотения, пристрастия к миру и козни злых духов, на нас злобно воюющих: да твоим предстательством во дни жития сего свободни будем от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний. О, премудрая дево!
Даруй нам вся, яже к пользе прошения: можеши бо многая испросити у возлюбленнаго Жениха, Христа Бога нашего.
Мы вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествуемая благоутробием милосердаго Бога, Емуже слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
О, святая дево и мученице Екатерине! Молим тя: призри на бедствия грешных раб Божиих (имена), сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная.
Поспеши нам молитвами твоими побеждати плотская похотения, к миру пристрастие и козни злых духов, на нас злобно воюющих; да твоим предстательством во дни жития сего свободни явимся от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний.
О премудрая дево! Даруй нам вся яже к пользе прошения, можеши бо многая испросити у Возлюбленнаго Жениха твоего, Христа Бога нашего.
Мы вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествуемая благостию Милосердаго Бога, Емуже слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно и во веки веков.
О, святая и славная великомученица Христова Екатерина, скорая помощница и теплая заступница с верою притекающих к тебе!
Услыши малую молитву рабы твоей (имя). Умоли́ Человеколюбца Бога, испроси даровати ми (содержание прошения) и благодатное укреплание на дела благая. Аминь.
Напомним, ранее мы писали о том, какие строгие запреты существуют на день Великомученицы Екатерины.