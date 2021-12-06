Ця молитва Великомучениці Катерині виконає найзаповітніше бажання

Великомучениці Катерині моляться про взаємну любов, про щасливий шлюб, про вдале вирішення вагітності.

Про здоров'я дітей, про хороше супутнику життя. Молоді дівчата просять про зустріч зі своєю другою половинкою.

Також жінки моляться про щастя материнства і про збереження гармонії та розуміння в шлюбі.

Молитву вдома читають біля ікони тільки з трьома свічками. Вони потрібні, щоб не переривався рід.

Молитва 1

О, свята Катерині, Діво і мучениці, справжня Христова невістка! Молимо тя, яко навмисну благодать, еюже попередньо тя Жених твій, сладчайший Ісус, приимшую, якоже, посрамивши зваблення мучителя мудростию твоєю, п'ятдесят витий перемогла єси, і напоївши їх небесним вченням, до світла істинної віри наставила єси, тако випроси й нам, рабам твоїм (імена), ону Божу мудрість, та й ми, вся підступи адскаго мучителя расторгше, світу ж і спокуси плоті презревше, достойні з'явимося божественія славнія віри, і до разширення святої нашея православної віри сосуди достойні соделаемся, і з тобою в небесней скинії Господа і Владику нашого Ісуса Христа, з Отцем і Святим Духом, звеличимо і прославимо в усі віки віків. Амінь.

Молитва 2

О, свята великомучениці Катерино, обраної чистоти посудині, стовпі православ'я, надійна предстательнице наша, що явила нам сама провину благати Тебе, подвижниці законна, свята на святій горі свято спочиває!

Молимо Тебе: приникши згори, вонми голосу моління нашого, призри на лихо рабів твоїх, просвіти затьмарення розуму нашого, сотвори нас горня мудрствовати, а не земна.

Поспішай нам молитвами твоїми перемагати плотське похотіння, пристрасті до світу і підступи злих духів, на нас злобно воюючих: так твоїм заступництвом у дні житія цього вільні будемо від ворожих їх нападів і по результаті від повітряних їх катувань. О, Премудра Діво!

Даруй нам вся, яже до користі прохання: можеш, бо многая попросити у возлюбленнаго нареченого, Христа Бога нашого.

Ми знаємо, яко багато може молитва праведного, поспешествуемая благоутробством милосердного Бога, йому ж слава, честь і подяка завжди, нині та повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва 3

О, свята Діво і мучениці Катерині! Молимо Тебе: призри на лиха грішних раб Божих (імена), сотвори нас горняя мудрствовати, а не земна.

Поспішай нам молитвами твоїми перемагати плотське похотіння, до світу пристрасть і підступи злих духів, на нас злобно воюючих; та твоїм заступництвом у дні житія цього вільні з'явимося від ворожих їх нападів і по результаті від повітряних їх катувань.

Про Премудра Діво! Даруй нам вся яже до користі прохання, можеш, бо многая попросити у Возлюбленого нареченого Твого, Христа Бога нашого.

Ми знаємо, яко багато може молитва праведного, поспешествуемая милості милосердного Бога, йому ж слава, честь і подяка завжди, нині та повсякчас і на віки віків.

Особиста молитва

О, свята і славна великомучениця Христова Катерина, швидка помічниця і тепла заступниця з вірою притікають до тебе!

Почуй малу молитву раби твоєї (ім'я). Умоли Чоловіколюбця Бога, випроси дарувати ми (зміст прохання) і Благодатне укріплення на справи блага. Амінь.