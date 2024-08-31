Молитва за успішне навчання дітей на початок навчального року

Молитва для першокласників

Господи Боже і Сотворителю наш, що образом своїм научаєш закону Твоєму, дітям тайни премудрості відкрив Ти, Соломону й тим, що істину шукають, пізнання дарував, - відкрий серця, розум й уста оцих рабів Твоїх (імена), щоб зрозуміли силу закону Твого й успішно пізнавали те, чому навчають їх, і що корисне для слави пресвятого імені Твого, для користі й устрою Святої Церкви Твоєї й розуміння благої і досконалої волі Твоєї. Звільни їх від усяких підступів ворожих, збережи у вірі Христовій і чистоті на всі дні життя їхнього - нехай будуть стійкі розумом і у виконанні заповідей Твоїх. І так навчені прославляти пресвяте ім'я Твоє, стануть спадкоємцями Царства Твого, бо Ти - Бог могутній милістю й силою благ, і Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духові завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва за школярів

Боже, Отче всякого світла і знання! Споглянь ласкавим оком на моїх дітей-школярів. Поблагослови їх, Господи, щоб вони набули у школі знань, потрібних для життя, а перед усім ушляхетнили свою душу і серце. Поблагослови їх, Господи, і захорони від дитячих пустощів, та дай, щоб пильно прикладалися до науки. Поблагослови їх, Господи, і охороняй їх перед злим товариством, та вчини, щоб вони дружили лише з дітьми добрими і побожними. Поблагослови, Господи, також і вчителів, щоб їхній вплив на дітей був спасенним; нехай, Господи, ця школа принесе моїм дітям дочасне, а ще більше духовне добро. Амінь.

Молитва за дітей, які погано навчаються

Господи Ісусе Христе, Боже наш, що воістину вселився в серця дванадцяти апостолів і силою благодаті Всесвятого Духа, Який зійшов у вигляді вогненних язиків, уста їм відкрив, так що вони почали говорити іншими мовами, зішли Свого Святого Духа й на цю дитину (ім'я) і прищепи у серці її Святе Писання, що його рука Твоя пречиста накреслила на скрижалях Мойсеєві, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва за одружених дітей

Господи Ісусе Христе, Боже наш! Ти, що в Кані Галілейській поблагословив молодят, молю Тебе: поблагослови й моїх одружених дітей усяким добром небесним і земним. Благослови, Господи, їхні намагання і старання. Дай, Ісусе, щоб їхнє життя проходило в спокої та згоді. Дозволь їм, найліпший наш Спасителю, діждатися дітей, онуків і правнуків, аж до четвертого покоління. А що найважливіше, Ісусе, вчини Своєю ласкою, щоб мої одружені діти залишилися при святій вірі, стереглися гріха та праведним життям заслужили на нев'янучий вінець, що ним Ти, наймилосердніший Боже, увінчуєш вірних Своїх слуг у Небесному Царстві. Амінь.