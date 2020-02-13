Эта молитва к Святому Валентину поможет обрести любовь

День Святого Валентина все влюбленные отпразднуют уже 14 февраля. Но для некоторых людей романтический праздник любви может напомнить об одиночестве. Молитва Святому Валентину, который помогал соединять сердца влюбленных и поплатился за это жизнью, поможет вам обрести свою вторую половинку.

Молитву к Святому Валентину нужно произносить утром, 14 февраля, едва встав с постели. Произнося текст молитвы, нужно представлять своего будущего возлюбленного, рисуя картинки из вашей будущей счастливой жизни.

Молитва Святому Валентину о любви

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Господи, услышь моление мое! Через святого Твоего, через Святого Валентина взываю к тебе!

Благодарю Тебя за Дары Твои, за Твой Дар нам, - за Святого Валентина!

Святой Валентин, молись о нас!

Молись о нас, грешных, о том, чтобы были милосердны, исполнены любви и нежности к ближним!

Молись о нас, Святой Валентин, ибо именно ты удостоился особенного дара Божиего: тебя помнят, твой день - это день Любви, радостей, смеха, влюбленностей во многих странах мира.

Чтобы в Твой День, мы еще раз вспомнили, что Господь - это Любовь.

А Любовь и Нежность наполнила наши сердца и души!

Через Иисуса Христа Господа Нашего. Аминь.

Святому Валентину можно помолиться и своими словами

Помолиться Святому Валентину можно, произнеся желаемое своими словами. Самое главное - делать это от всего сердца. В этот день можно и нужно молиться о том человеке, который вызывает у вас нежные чувства, если такого нет - этого человека можно нарисовать его в своем воображении.

Помолитесь о том, чтобы ваши отношения строились на взаимопонимании, доброте и нежности, чтобы вас никогда не покидало желание заботиться друг о друге, и будете услышаны.

Свое обращение, идущее из глубины души, нужно начать словами: "Святой Валентин, моли Бога за нас!"