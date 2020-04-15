Молитва на Чистый четверг, которая меняет судьбу

Чистый четверг в 2020 году в Украине отмечают за три дня до Пасхи 19 апреля - таким образом уже 16 апреля православные верующие в Великий или Чистый четверг начинают самые крупные приготовления к празднику Воскресения Христова.

В Библии говорится, что в этот день на Тайной вечере Спаситель омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, тогда же Иисус установил обряд евхаристии - Святое Причастие.

Этот обряд признается всеми христианами - православными, католиками, лютеранами. Верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа.

С Великого Четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

Сейчас, в условиях карантина из-за коронавируса, в ПЦУ и УГКЦ призывают верующих не посещать Пасхальные богослужения, чтобы не подвергнуться риску заразиться COVID-19. Священники рекомендуют смотреть трансляции службы, а совершить освящение пасок можно в домашних условиях - это может сделать глава семейства при помощи святой воды (часто она может остаться после Крещения) и молитвы.

Какие же молитвы в Чистый четверг лучше читать христианам, совершая омовения тела и смывая грехи с души.

Эта молитва, прочитанная в Пасхальный четверг, имеет особую силу. Ее следует читать, зажигая церковные свечи и от всего сердца, желая полностью изменить себя и свою судьбу.

Ангел Божий, Хранитель моей дyши и моего тела! Истинно прошу Тебя: не оставь меня в грехе, будь со мной рядом и не отдай бесами безсмepтний дух мой. Умерь меня от слабости и немощи, обуздай вольность мою и направь меня на путь смирения и истинной веры в Господа. И днем, и ночью, и в счастье, и в печали не оставь меня и иди со мной в Царство Небесное. Аминь.

Следует подчеркнуть - считается, что купаться лучше всего перед рассветом и под душем.

В этот день молиться принято не только об изменении судьбы. Вот еще несколько текстов, которые нужно произносить в течение Чистого четверга

Омывая себя водой, нужно прочитать такую молитву:

Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, четверг, чистым любой Очисти меня, раба (у) Божьего (у), от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от дурной молвы, от злых разговоров, от напрасных споров Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.

Купаться нужно целиком, в том числе и мыть голову. По словам историков-народоведов, важно было искупаться очень рано, еще до того, как полностью посветлеет на улице, а именно - до ворон, которые купают своих детенышей с первыми лучами солнца.

Верят, что именно в это время вода приобретает уникальные полезные свойства и может даже исцелить. Предки считали, что купание в воде до восхода солнца поможет оставаться духовно чистым до Чистого четверга следующего года.

При купании в Чистый четверг можно прочитать также заговор на удачу и богатство:

Чистый четверг Пасху славит, весь народ православный Пасху славит, так бы и меня люди славили, и млад, и стар, чтоб в почете у начальства я раб Божий (имя) ходил, чтобы дело мое мне приносило прибыль. Золото к моим рукам липнет, льнет. Монеты в кошельке позвякивают. Ключ. Замок. Язык. Аминь.

К слову о достатке. Согласно верованиям, чтобы весь год был финансово успешным, в Чистый четверг нужно пересчитать все свои сбережения. Сделать это нужно трижды, находясь в полном одиночестве: рано утром, днем и после захода солнца.

Считается, что перед умыванием можно положить в воду серебряную ложку или серебряную монету, и такое "серебряное" умывание даст человеку крепкое здоровье и красоту на долгие годы.

Также в Чистый Четверг православные делают большую уборку в доме, очищают дворы и приусадебные участки от накопившегося за зиму сора, грязи и пыли. В народе говорили: "Если в Чистый Четверг вымоешься и вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет".

После уборки, проведенной в Чистый Четверг, в домах уже не убирали до Пасхи.

Ранее мы писали о том, что нужно успеть сделать украинцам на неделе перед Пасхой, которую еще называют Белой или Чистой неделей.