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Она молится за здоровье Путина: в Израиле отменили концерты Елены Ваенги

Фото: Елена Ваенга не приедет в Израиль (вайенга-facebook-com)
Автор: Людмила Жукова

В Израиле отменили концерты российской певицы Елены Ваенги. Ее выступления пока что перенесены на другие даты, которые никто не знает.

Об этом сообщила на Facebook активистка Анна Жарова.

"Всем причастным спасибо! У нас опять получилось! Концерты Елены Ваенги отменили. Не продюсер, а залы, в которые мы направили письмо с просьбой пересмотреть свое решение! Ваши звонки, письма, репосты сыграли очень важную роль!" - написала Анна подписчикам.

"Когда следующий концерт непонятно, проверить могут только те, кто купил билеты. Но это еще одна наша маленькая победа над российскими пропагандистами!" - резюмировала она.

Отметим, что Ваенга должна была петь в некоторых городах Израиля в начале июня.

Скриншот (facebook.com/anna.zharova.56)

Что известно о Елена Ваенге

Отметим, что Ваенга просто обожает президента России Владимира Путина. Она молится о его здоровье и боится, что с ним что-то случится.

"Я очень боюсь, что с ним что-то случится. Я животным страхом боюсь этого. Мне нужен только он. Никто не может быть таким. Он очень сильный, я с ним не боюсь. Если его не станет, я не знаю, что будет с моей страной. И я молилась за своего президента, как за близкого человека", - рассказала она в одном из интервью.

Елена Ваенга открыто поддерживает Путина (фото: kp.ru)

Как мы ранее сообщали, стало известно, как Путин может "отблагодарить" Лукашенко за помощь в войне против Украины.

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