Вона молиться за здоров'я Путіна: в Ізраїлі скасували концерти Олени Ваєнги

"Всім причетним спасибі! У нас знову вийшло! Концерти Олени Ваєнги скасували. Не продюсер, а зали, в які ми направили лист з проханням переглянути своє рішення! Ваші дзвінки, листи, репости зіграли дуже важливу роль!" - написала Ганна підписникам.

"Коли наступний концерт незрозуміло, перевірити можуть тільки ті, хто купив квитки. Але це ще одна наша маленька перемога над російськими пропагандистами!" - резюмувала вона.

Зазначимо, що Ваєнга повинна була співати в деяких містах Ізраїлю на початку червня.

Скріншот (facebook.com/anna.zharova.56)

Що відомо про Олену Ваєнгу

Зазначимо, що Ваєнга просто обожнює президента Росії Володимира Путіна. Вона молиться про його здоров'я і боїться, що з ним щось трапиться.

"Я дуже боюся, що з ним щось трапиться. Я тваринним страхом боюся цього. Мені потрібен тільки він. Ніхто не може бути таким. Він дуже сильний, я з ним не боюся. Якщо його не стане, я не знаю, що буде з моєю країною. І я молилася за свого президента, як за близьку людину", - розповіла вона в одному з інтерв'ю.

Олена Ваєнга відкрито підтримує Путіна (фото: kp.ru)