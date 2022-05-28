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Стало известно, как Путин может "отблагодарить" Лукашенко за помощь в войне против Украины

Новина українською →
Украина, Суббота 28 мая 2022 15:09
Стало известно, как Путин может "отблагодарить" Лукашенко за помощь в войне против Украины Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Кремль может принять решение обстрелять территорию Беларуси в целях пропаганды. Также на белорусской территории не исключен теракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm.

"Не исключаем, что россияне могут в целях пропаганды сами обстрелять Беларусь или организовать теракты, чтобы дожать Лукашенко и пустить в утиль, заменив на более покладистый кадр", - говорится в сообщении.

При этом, волонтеры указывают на важное отличие украинцев от россиян, которое видно и по отношению к Беларуси. Пока российская армия с территории Беларуси наносила ракетные удары по украинским городам, использовала Беларусь как плацдарм для вторжения, за все это время Украина ни разу не нанесла удар по территории Беларуси, даже по местам расположения российских сил.

"То есть пока Лукашенко играет на кожаной флейте Путина и озвучивает своим гнилым ртом пропагандистские тезисы рашистов, украинцы ни разу не ударили", - констатировали в сообществе.

Напомним, на днях украинские войска заметили, что Беларусь перебросила к границам с Украиной российские ракетные комплексы "Искандер".

А перед этим в Беларуси развернули два ракетных дивизиона в рамках подготовки к военным учениям недалеко от украинской границы.

После этого, После этого Лукашенко заявил о намерениях создать оперативное командование своими войсками на южном направлении, то есть на границе с Украиной.

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