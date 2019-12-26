Молчание убивает: Притула обратился к президенту Зеленскому

Украинский шоумен Сергей Притула обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию с общественным активистом Романом Ратушным. Обращение Притула разместил на своей странице в Facebook.

Сергей Притула опубликовал фото общественного активиста Романа Ратушного, который уже два месяца вынужден скрываться от преследований и жить не дома, так как ему постоянно угрожают и преследуют. Романа Ратушного выбрала координатором местная община, которая выступила против незаконной стройки в Протасовом Яре.

"Когда застройщики поняли, что силой продавить вопрос будет сложно, а сама проблема вышла в публичную площадь, на Рому начали выходить переговорщики. Сначала пошли по привычному для себя пути – предложили Роме $50 000, чтобы он просто исчез с горизонта и не мешал. Когда Рома объяснил, что он в процессе не ради денег, а просто потому что нельзя так взять и просто нагнуть киевлян, тактика поменялась. Сначала это были "мягкие угрозы". Потом прямые. Круглосуточная слежка, машины с мордоворотами под его домом и его брата", - рассказал шоумен.

Сергей Притула и Роман Ратушный (Фото: facebook.com/serhiyprytula)

Он добавил, что Ратушному организовали встречу с президентом Украины, который пообещал, что все будет хорошо и ему нечего бояться. Но ситуация не изменилась, а преследователи сменили только номера на автомобилях слежки.

Сергей Притула обратился к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию, так как Роман Ратушный хотел бы встретить Новый год с мамой, а не прятаться.

"В силах Владимира Александровича прекратить травлю Романа Ратушного. Простой поддержкой в ​​публичной плоскости. Геополитика - это важно. Но жизнь одного конкретно взятого украинца - не меньше! И когда президент публично поддержит Романа - это будет его гарантией безопасности. Потому что в таком случае атака на Романа будет уже атакой и на президента. Я знаю, что Владимир Зеленский прочтет это сообщение. Я очень прошу его вмешаться в ситуацию и сделать все, чтобы Роман встретил Новый Год, не скрываясь по людям, а дома с мамой. Может даже чтобы "квартал" посмотрел. Это займет каких-то 30 секунд во время традиционного обращения к украинцам с беговой дорожки или из Теслы. На акциях памяти Кати Гандзюк активисты разворачивают баннер "Молчание убивает". Для Романа Ратушного, в его 22 года, это может перестать быть метафорой. А для решения вопроса застройки Протасова Яра может хватить одного коммуникатора от президентского офиса, так как община и КГГА не справляются", - написал шоумен.

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)