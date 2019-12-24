Мокрое Рождество: синоптики дали неутешительный прогноз погоды

Погода в Украине в среду, 25 декабря, ожидается пасмурная и дождливая во всех областях страны. Температура воздуха резко пойдет вниз и в некоторых регионах ожидается дождь с мокрым снегом.

Погода на востоке страны будет дождливая и холодная, возможно усиление ветра до 12 м/с. Ночная температура воздуха составит +2 +4 градуса, днем ожидается от +2 до +6 градусов.

В южных областях пройдут дожди, от умеренных до сильных, местами ливни. Ночью в регионе от +4 до +7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +7 +10 градусов. В Крыму будет идти дождь, ветер до 12 м/с. Ночью +5 +7 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

На севере ожидается сильный дождь, который будет идти всю ночь и весь день. Температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов.

В западных областях существенно похолодает и дожди сменятся мокрым снегом с дождем. Ночная температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов, днем ожидается от +2 до +5 градусов.

В центральной части страны пройдут дожди, местами сильные. Ночью около +5 градусов, днем до +7 градусов.

В Киеве 25 декабря почти весь день буде идти дождь. Ночная температура воздуха составит около +5 градусов, днем потеплеет до +7 градусов.

Карта погоды на 25 декабря

Как сообщают синоптики, на выходных в Украине ударит мороз. Ночная температура воздуха местами опустится до -3 градусов, днем температура будет колебаться от +1 до -1 градуса. Во многих областях ожидается гололедица и мокрый снег с дождем.

Карта погоды на 29 декабря