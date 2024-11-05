Мокачіно з корицею. Дженніфер Лопес показала гарячий осінній образ (фото)

55-річна актриса і співачка Дженніфер Лопес не дала холодній осінній погоді зіпсувати її стиль, продемонструвавши сексуальний в'язаний наряд.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Днями знаменитість відвідала показ фільму "Нестримний" у Нью-Йорку, в якому зіграла одну з головних ролей.

Для цього заходу вона обрала в’язаний кардиган карамельно-коричневого кольору від Gucci і шорти.

Цей образ зірка завершила коричневою водолазкою та шоколадно-коричневими черевиками на шпильках до колін від бренду Saint Laurent у поєднанні з дизайнерськими окулярами.

Аксесуари Джей Ло включали коричневий гаманець через плече та рукавички цього ж кольору.

Лопес також підкреслила лук теплими осінніми відтінками, використовуючи ягідно-червоні губи та блискучі тіні кольору мокко.

Її волосся було зібране в хвіст з чубчиком, що м’яко обрамляв обличчя.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Що відомо про фільм "Нестримний"

У центрі сюжету - Ентоні Роблес, молодий чоловік, народжений без правої ноги, але наділений непохитною рішучістю. З ранніх років Ентоні захоплювався боротьбою - видом спорту, який, на перший погляд, несумісний з його інвалідністю.

Однак він долав фізичні та психічні перешкоди, невпинно тренувався і зрештою потрапив до першого дивізіону NCAA. Попри сумніви оточуючих та відмови, зокрема від престижної школи боротьби в Айові, Роблес довів, що його відмінність - його головна сила.

Картина режисера Вільяма Голденберга з'явиться в грудні, а акторський склад включає в себе Джей Ло, Джарела Джерома, Боббі Каннавале, Майкла Пенья і Дона Чідла.

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Одним із головних продюсерів фільму став Бен Аффлек, колишній чоловік Дженніфер Лопес, через свою продюсерську компанію Artists Equity, якою він володіє разом з актором Меттом Деймоном.

Світова прем'єра фільму відбулася у вересні цього року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.