Мокачино с корицей. Дженнифер Лопес показала горячий осенний образ (фото)

55-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес не дала холодной осенней погоде испортить ее стиль, продемонстрировав вязаный сексуальный наряд.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

На днях знаменитость посетила показ фильма "Неудержимый" в Нью-Йорке, в котором сыграла одну из главных ролей.

Для этого мероприятия она выбрала вязаный кардиган карамельно-коричневого цвета от Gucci и шорты.

Этот образ звезда завершила коричневой водолазкой и шоколадно-коричневыми ботинками на шпильках до колен от бренда Saint Laurent в сочетании с дизайнерскими очками.

Аксессуары Джей Ло включали коричневый кошелек через плечо и перчатки этого же цвета.

Лопес также подчеркнула лук теплыми осенними оттенками, используя ягодно-красные губы и блестящие тени цвета мокко.

Ее волосы были собраны в хвост с челкой, которая мягко обрамляла лицо.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Что известно о фильме "Неудержимый"

В центре сюжета - Энтони Роблес, молодой человек, рожденный без правой ноги, но наделенный непоколебимой решимостью. С ранних лет Энтони увлекался борьбой - видом спорта, который, на первый взгляд, несовместим с его инвалидностью.

Однако он преодолевал физические и психические препятствия, неустанно тренировался и в конце концов попал в первый дивизион NCAA. Несмотря на сомнения окружающих и отказы, в частности от престижной школы борьбы в Айове, Роблес доказал, что его отличие - его главная сила.

Картина режиссера Уильяма Голденберга появится в декабре, а актерский состав включает в себя Джей Ло, Джарела Джерома, Бобби Каннавале, Майкла Пенья и Дона Чидла.

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Одним из главных продюсеров фильма стал Бен Аффлек, бывший муж Дженнифер Лопес, через свою продюсерскую компанию Artists Equity, которой он владеет вместе с актером Мэттом Дэймоном.

Мировая премьера фильма прошла в сентябре этого года на Международном кинофестивале в Торонто.