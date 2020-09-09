Могут загреметь в больницу: знаки Зодиака, у которых будут проблемы со здоровьем в сентябре

Гороскоп здоровья на сентябрь 2020 года (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в сентябре есть риск попасть в больницу

Гороскоп на сентябрь 2020 года гласит о том, что месяц будет сложным и напряженным для всех представителей зодиакального созвездия. Особое внимание стоит уделить своему здоровью и некоторым нужно пройти профилактическое обследование.

Астрологи рассказали, у кого из знаков Зодиака могут проснуться хронические болезни и кому стоит поберечь свой организм в сентябре.

Овен

В сентябре со здоровьем у Овнов будет немало проблем. Будет обострение болезней желудочно-кишечного тракта и стоит пройти обследование, чтобы исключить серьезные диагнозы. Поддержать организм помогут правильное питание, отказ от грубой и тяжелой пищи, алкоголя. Астрологи предупреждают, что Овны могут даже угодить в больницу, так как вероятны проблемы с печенью. Только УЗИ и анализы помогут найти источник проблем.

Близнецы

Проблемы с желудком будут мучить Близнецов и основная тому причина – неразборчивость в питании и злоупотребление вредными привычками. Для того чтобы нормализовать состояние, придется сесть на диету и пройти терапию, а иначе – есть риск попасть на стационар. Все запланированные операции в сентябре пройдут удачно.

Скорпион

В начале осени иммунитет у Скорпионов принесет неприятный сюрприз – возможны простуды и слабость, а также есть риск подхватить что-то посерьезнее. Вероятны болезни органов дыхания, которые могут вызвать серьезные осложнения. Справиться быстро не получится и возможно лечение будет долгим и хлопотным, а восстановление отнимет много времени, сил и финансов.

Рыбы

Возможны проблемы с психологическим здоровьем, вегето-сосудистая дистония и панические атаки. Астрологи предупреждают о частых головных болях, головокружении, предобморочных состояниях, сильное сердцебиение. Не замыкайтесь от мира, пейте больше жидкости и принимайте витамины. Вернуть бодрость духа, и хорошее настроение поможет общение с друзьями и душевные разговоры с близкими людьми.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, для которых зеркальная дата 09.09 станет роковой.