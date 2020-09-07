Гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака: кого ждет удача в деньгах, любви и карьере

Гороскоп 2020 (фото: pixabay)

Астрологи составили в гороскопе на сентябрь самый подробный прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп на сентябрь 2020 для всех знаков Зодиака расскажет в подробностях о событиях и переменах, с которыми нам доведется встретиться в первый месяц осени. Астрологи дали совет каждому представителю зодиакальных созвездий, как быть любимыми, финансово успешными, продвинуться на работе и при этом сберечь и укрепить здоровье.

Сентябрь станет по-своему особенным для каждого знака Зодиака. И очень важно прислушиваться к намекам судьбы, чтобы понимать, в каком направлении двигаться дальше. А за советом можно смело обращаться к самому подробному гороскопу в нашем материале. Об этом пишет mirkosmosa.

Гороскоп на сентябрь 2020 Овен

В начале осени у Овнов возникнут проблемы на работе. Возможно вы захотите наладить отношения с кем-то из коллектива. Но не стоит лезть из кожи вон, чтобы понравиться кому-либо. В сентябре стоит заняться самосовершенствованием и поработать над характером. Но как только вы этим займетесь, увидите, что все вокруг стремительно менятся.

Отношения и семья

Вероятно, что вами будут недовольны домочадцы. Будет постоянно не хватать времени на домашние дела, и это огорчит вашу половинку. Возможно, вас уже не раз просили помочь по хозяйству, но вы все время отказываетесь из-за работы. Из-за таких моментов ваш партнер может захотеть закончить отношения, поэтому поищите баланс.

Здоровье и образ жизни

Осень доставит вам немало проблем со здоровьем. Почти каждый день о себе будут напоминать болезни желудочно-кишечного тракта. Астрологи советуют обследовать организм, чтобы исключить страшные заболевания. Улучшить самочувствие поможет правильное питание. Откажитесь от грубой и тяжелой пищи, минимизируйте употребление алкоголя, иначе можете попасть в больницу. Из-за пагубных привычек можно даже попасть в больницу. Может дать сбой печень, причем обнаружить это можно лишь с помощью УЗИ и анализов.

Карьера и работа

Вас ждет настоящий аврал на работе. Будьте готовы работать сверхурочно, замещать коллег и брать дела на дом. Конечно, такое положение будет выматывать вас и влиять на личную жизнь, но зато вашу работу достойно оплатят. Позитив в том, что нагрузка на работе поможет вам выделиться среди коллектива и стать первым претендентом на повышение. В сентябре могут настичь финансовые трудности, на которые вы не рассчитывали. Скорее всего придется взять займ или кредит, чтобы расплатиться с долгами. Впредь планируйте свой бюджет и расписывайте расходы.

Гороскоп на сентябрь 2020 Телец

Тельцы будут окутаны мечтаниями и ностальгией. Самое время творить прекрасное, чтобы запомнить этот сентябрь надолго. Найдите время для встреч с давним друзьями, сходите в кино, отправьтесь в отпуск. Делайте все, что дарит вам яркие эмоции.

Отношения и семья

Тельцам захочется настоящей романтики. Они будут мечтать о принце (принцессе), даже если уже состоят в браке. Такие мечтания не приведут ни к чему хорошему. Роман на стороне обернется настоящим крахом. Мало того, что ваш партнер узнает об измене, так и новая пассия сбежит от вас. Довольствуйтесь тем, что есть. Если вас настигла тоска в отношениях, то придется поработать над ними. Пригласите вторую половинку на свидание, а после него организуйте интимную обстановку. А вот одинокие представители знака будут бегать от свидания к свиданию. Вы истосковались по любви и жаждете испытать новые чувства, но не стоит торопиться с выбором и тщательно присмотреться к партнеру.

Здоровье и образ жизни

Осень для Тельцов начнется с простудных заболеваний. Вас настигнет ОРВИ и заставит пролежать на больничном неделю-другую. В сентябре вам некогда болеть, а значит, лечитесь с момента обнаружения первых симптомов. В середине месяца обострятся болезни опорно-двигательного аппарата. Придется посещать профилактории и физиолечение. Крайне противопоказано занятие спортом без консультации врача. Тельцам придется бросить пагубные привычки, в противном случае они сильно подпортят жизнь осенью. Мало того, что у вас сильно портятся зубы, но и печень уже требует серьезной поддержки.

Карьера и работа

Целеустремленные Тельцы наконец услышат долгожданное приглашение на работу. Многим удастся продвинуться по карьерной лестнице. Но не ждите быстрых результатов, возможно придется долго включаться в работу и привыкать к новым полномочиям. Среди коллег появится много завистников, будьте осторожнее. Представителям знака Телец стоит тщательнее следить за кошельком. Вероятны кражи и потери. Не слушайте неопытных людей, сейчас вам специально могут донести недостоверную информацию.

Гороскоп на сентябрь 2020 Близнецы

В сентябре Близнецы будут решать старые проблемы, которые были отложены в долгий ящик. Отложите все новые дела и разберитесь с прошлым. Кто-то заметно высасывает из вас энергию и вставляет палки в колеса. Присмотритесь к своему окружению, возможно придется отказаться от общения с некоторыми личностями.

Отношения и семья

В семейной жизни Близнецов не все гладко, как хотелось бы. Многие представители знака разочаруются во второй половине. Вам захочется равноправия, а ваш партнер будет вас угнетать. Постарайтесь решить все мирно или отправьтесь к семейному психологу для разрешения проблемы. Одинокие Близнецы станут меньше доверять в сентябре. Всему виной прошлые неудачные отношения. Страх наступить на те же грабли понятен, однако, пора жить дальше. Откройтесь новым чувствам и позвольте любить вас. Тем более, что сейчас вы на пике сексуальности и маните противоположный пол.

Здоровье и образ жизни

Близнецов будет мучать чувство тяжести в желудке. Всему виной неразборчивость в питании и злоупотребление вредными привычками. Придется придержаться диеты и пройти терапию лекарствами, иначе надолго попадете в больницу с осложнениями. Если в сентябре запланирована важная операция, то она очень кстати. Все вмешательства будут протекать с благоприятным исходом. Любые косметические процедуры также пойдут на пользу и смогут избавить от внешних дефектов. Также неплохо было бы заняться спортом - приучите себя к утренним пробежкам и периодическим нагрузкам на суставы.

Карьера и работа

Рабочая атмосфера будет располагать к выполнению повседневных заданий. Единственное, что будет вас останавливать, это неприятные вам коллеги. Некоторые сотрудники завидуют вам и всячески пытаются выставить вас в плохом свете перед руководством. Разработайте тактику спокойного поведения, меньше нервничайте и полностью избегайте таких собеседников. Безработным Близнецам представится случай заработать деньги. В этом вам поможет близкий друг или родственник. Не стесняйтесь просить о помощи окружающих.

Гороскоп на сентябрь 2020 Рак

Начало сентября доставит Ракам немало хлопот. Вы будете загружены на работе. Причем, исход любого вашего дела будет успешным. Вы смело можете браться за сложные проекты или заняться тем, на что раньше не хватало сил и времени. Вы будете полны сил и энергии, главное - направить ее в нужное русло.

Отношения и семья

Сентябрь начнется с искренних признаний. Вы наконец-то услышите заветные слова, на которые захотите ответить взаимностью. Можете быть уверены, что следующий этап отношений будет еще лучше, но вам может помешать ревность. Гороскоп говорит, что настало время меняться, иначе снова окажетесь в капкане прошлых ошибок. Семейные Раки наконец-то займутся бытом - давно отложенный ремонт будет как раз кстати. Сентябрь хорош для зачатия ребенка. Если прежде вы об этом не задумывались, то сейчас самое время.

Здоровье и образ жизни

Раков будет одолевать плохое настроение. Нужно следить, чтобы оно не переросло в депрессию, иначе придется долго лечиться препаратами. Справиться с плохим настроем поможет спорт. Если вам не привычны физические занятия, то начните с ходьбы. С каждым днем увеличивайте нагрузку и через некоторое время вы заметите явное улучшение фигуры и общего состояния.

Карьера и работа

Раков ждет обычный рядовой сентябрь без каких-либо изменений на работе. Вам придётся разгребать старые дела, исправлять чужие ошибки. Удастся наладить с кем-то отношения. Это очень поднимет командный дух и улучшит атмосферу на работе. Осень подойдет для новых начинаний - отправьтесь на учебу или курсы повышения квалификации. Могут возникнуть финансовые трения. Вам напомнят о старом долге, о котором вы забыли. Чтобы заработать нужную сумму, придется сильно постараться или даже устроиться на вторую работу. Но не стоит рассчитывать на легкие деньги. В сентябре вам не сулит большая прибыль или внезапное богатство, а надеяться нужно только на свои силы.

Гороскоп на сентябрь 2020 Лев

Сентябрь не слишком оправдает ожидания Львов. Вам придется выяснять отношения, отстаивать свои интересы и разруливать чужие проблемы. Чаще всего, вас будут выставлять виновником скандалов. Вам стоит быть по-максимуму спокойными, и не вспыхивать, как спичка в ссорах.

Отношения и семья

В сентябре Львы заскучают в отношениях. Вам захочется ярких эмоций, страсти и ревности в свою сторону. Звезды советуют не перебарщивать и не давить на любимого человека. Чтобы желания стали реальностью, следует больше разговаривать со своим партнером о том, чему чего вам не хватает. Вспышки ревности будете испытывать только вы, хотя партнер не будет давать для этого поводов. Холостые Львы не захотят связывать себя узами отношений. Вам по душе свободная жизнь и легкое плавание и даже флирт вам будет не нужен.

Здоровье и образ жизни

В сентябре предстоит перенести какие-то вмешательство. Возможно это давно запланированная операция. Звезды обещают, что все пройдет на высшем уровне и не оставит осложнений. Любые косметологические процедуры также показаны Львам в сентябре. Стоит пройти стандартный медицинский осмотр и исключить возможные заболевания. А для поддержания иммунитета проводите профилактику простудных заболеваний. Конец сентября доставит немало хлопот с органами. Возможны отит, ангина, фарингит и другие заболевания дыхательной системы. Не скупитесь на лекарства и не затягивайте с лечением.

Карьера и работа

Львы будут загнаны в угол новыми заданиями. Вас будут пугать новые перспективы и неожиданные предложения. Не в вашей компетенции стесняться и бояться чего-то. Смело берите быка за рога и приступайте к делам. Если что-то непонятно, то вам обязательно помогут коллеги и близкие. У вас есть все шансы, чтобы подружиться с начальником и заработать хорошую репутацию.

Гороскоп на сентябрь 2020 Дева

Девы будут мучиться из-за чувства вины. Вы захотите помириться с кем-то и простить старые обиды. Главное, чтобы не было поздно. Наиболее сложной сферой жизни во второй половине сентября могут стать споры финансового характера. Не исключено, что речь пойдет о пересмотре или полном прекращении отношений с кем-то из партнеров.

Отношения и семья

Ситуация в сентябре не способствует взаимопониманию. Возможна путаница и нестабильность в отношениях. В серьезных вопросах придется рассчитывать только на себя, из-за чего у вас появится желание замкнуться в своих чувствах. Но это пойдет на пользу, любовь перестанет кружить голову, и вы разберетесь что к чему. Во второй половине сентября могут возникнуть ссоры и недопонимания с родными. Даже если не правы будете не вы, попросите прощения первым, чтобы быстро урегулировать конфликт.

Здоровье и образ жизни

Сейчас ваш организм стремится отложить излишки про запас, поэтому постарайтесь ограничить себя в лакомствах. Отрегулировать формы помогут занятия в фитнес-зале. Не пренебрегайте утренней зарядкой и пробежками. Ежедневно подвергайте себя нагрузкам, чтобы улучшить кровообращение и снизить вес. Не забывайте принимать витамины и чаще ешьте овощные салаты. О пищеварительном тракте нужно позаботиться, употребляя больше грубых волокон. В конце месяца может беспокоить кишечник.

Карьера и работа

Вам придется усердно поработать в сентябре. В начале месяца избегайте рискованных мероприятий и не торопитесь подписывать документы. Вероятны обманы и подставы. Не доверяйте первым встречным и тщательно выбирайте партнеров для сотрудничества. Также крысы могут появиться среди коллектива. В начале осени незаметно подкрадутся финансовые трудности. Потребуются большие вложения в дела и сильные траты на домашние нужды и лечение. Придется набраться терпения и пока отказаться от крупных покупок.

Гороскоп на сентябрь 2020 Весы

Планетная ситуация не способствует взаимопониманию. Возможна путаница и нестабильность. Обязательно найдите время для развлечения в кругу своих друзей. Самочувствие тоже будет переменчивым и потребует много отдыхать и хорошенько выспаться.

Отношения и семья

В сентябре все внимание Весов будет занимать личная жизнь. Чтобы избежать конфликтов в семье или с возлюбленными придется проявить максимум выдержки и осторожности. Во второй декаде месяца возможны конфликты с соперниками, конкурентами или родственниками. Одиноким Весам рекомендуется отправляться на свидание. В общении с противоположным полом не теряйте времени и берите быка за рога. Будьте инициаторами разрастания отношений. Инициатива в сердечных делах будет исходить от Весов.

Здоровье образ жизни

Самочувствие Весов будет переменчивым. Очень важно соблюдать режим сна, отдыха и правильно питаться. Для того, чтобы нервная системы не подорвалась, важно уметь расслабляться. Если вы не умеете этого делать, то запишитесь на кружок йоги и походите к хорошему психологу. Вторая половина месяца заставит вас поволноваться за здоровье. Вылезут неприятные болячки, а также атакует простуда. Чаще мойте руки и пользуйтесь средствами защиты от вирусов.

Карьера и работа

В сентябре Весы будут сильно загружены на работе. Мало того, что вы не успеваете решить старые дела, так еще и навалится куча новых. Вам придется работать за двоих или совмещать основную деятельность с дополнительным заработком. Успокаивает то, что ваш труд хорошо оплатят. Финансовая сторона Весов обещает быть стабильной. Крупных расходов не предвидится, а вот доходы к концу сентября значительно пополнят ваш кошелёк. Гороскоп призывает при первой финансовой возможности сделать приятное себе и близким.

Гороскоп на сентябрь 2020 Скорпион

В первой половине сентября возможны проблемы со здоровьем. Старайтесь быть внимательными, чтобы избежать несчастного случая или травмы. Осень принесет заметное ухудшение здоровья, но есть и положительные моменты - сентябрь создан для романтики, не упустите свой шанс.

Отношения и семья

В личных отношениях будет заметный прогресс. Вы сможете исправить многое из того, что не устраивает и настроитесь на волну взаимопонимания. Около вас будет человек, которому захочется рассказывать обо всем, что творится на душе. Семейные Скорпионы почувствуют небывалую романтику в отношениях. В вас снова разожжется огонь страсти и любви друг другу. Ожидает буря эмоций, включая негативные. Многие представители знака Скорпион могут перейти на новый этап отношений.

Здоровье и образ жизни

В начале сентябре ослабленный иммунитет не позволит в полной мере заниматься реализацией планов и важными делами. Но уже в третьей декаде ваша возросшая жизненная энергия поможет компенсировать все потери предыдущего времени. С большой долей вероятности обострятся болезни органов дыхания. Скорее всего вас настигнет простуда, которая перерастет в некие осложнения. Придется долго лечиться и восстанавливаться после болезни.

Карьера и работа

В целях финансового заработка Скорпион может организовать других людей и заставить работать на себя большой коллектив. Сентябрь весьма удачный период для представителей этого знака. Вы наконец-то увидите долгожданные плоды своей работы и почувствуете вкус жизни. В важных делах поможет ваше обаяние, интуиция и харизма. В конце месяца наступит время, когда удача сама постучится в ваши двери. Начальство и коллектив будут удивляться вашим оригинальным идеям и выносливостью. Начнется новый виток вашей карьеры, и он будет отличаться от прежней рутинной работы. Также улучшится ваше материальное положение.

Гороскоп на сентябрь 2020 Стрелец

Отношения с друзьями, начальством и партнерами во второй половине сентября могут не складываться, вероятны разногласия. Зато активизируется личная жизнь. Следите, чтобы необоснованный риск не стал причиной финансовых потерь и обострения отношений с близкими и друзьями.

Отношения и семья

Сейчас вы не уверены в своих силах, поэтому любые эксперименты с поиском нового образа возлюбленного могут закончиться неудачей. К концу сентября вы станете хозяином положения и сможете выбирать с кем идти на свидание из кучи ухажеров. Гороскоп советует не посещать шумные мероприятия и большие компании. Семейные Стрельцы задумаются о расширении жилья. Вас поглотят домашние хлопоты, забота о детях. Будьте готовы начать ремонт или переехать. В конце месяца вы почувствуете сильное напряжение в отношениях, но ситуация скоро сама разрешится.

Здоровье и образ жизни

В сентябре Стрельцов ждет удачный и яркий период. Плохое самочувствие вряд ли будет вас беспокоить, а позитивное настроение будет посещать вас каждый день. Сентябрь отлично подойдет для приключений. Отправляйтесь за город или в отпуск на море. Так вы заметно повысите тонус и улучшите состояние здоровья. Начало осени принесет немного проблем с органами зрения. Вероятны воспалительные заболевания глаз и снижение четкости зрения.

Карьера и работа

У Стрельцов наконец наступит улучшение финансового положения. Многие проекты, которые тянулись, закончатся благополучно и принесут свои плоды. С ними вы ощутите комфорт и стабильность. Правда в первой половине сентябре возможна безалаберность в делах. Постарайтесь сосредоточиться, следите за документацией и важными бумагами. В конце месяца у вас будет больше энергии, но и требований к вам поступит намного больше, чем раньше. В сентябре Стрельцы окончат какую-то серьезную работу или проект, который поможет достичь успеха в личном деле. Финансовое благополучие не заставит себя долго ждать.

Гороскоп на сентябрь 2020 Козерог

Сентябрь будет благоприятен для роста карьеры, достижения материального успеха и укрепления семейных отношений. Главное - это действовать целенаправленно и активно. До середины месяца возможно получение предложения о работе или возникновение нового источника доходов.

Отношения и семья

Козероги устроят себе передышку. У них появится возможность заняться собой, проанализировать свои сильные и слабые стороны. Вы будете созданы настраивать личное пространство, в котором можете спокойно отдохнуть от нагрузок трудового дня. С любимым человеком вероятны споры и ссоры. Даже любая мелочь может выбить ваши отношения из колеи. Семейные отношения потребуют финансовых вложений. Придется что-то обновлять, покупать, расширять. Но домочадцы не будут рады вашим новым идеям и не пойдут навстречу. Напряженный период возникнет у тех, кто давно находится в отношениях. Козероги могут дойти до предела, после которого придется долго осмысливать пройденный путь и обновлять отношения.

Здоровье и образ жизни

Сентябрь не принесет никаких особенностей в самочувствии Козерога. Вы будете в стабильном спокойном эмоциональным состоянии. Контролируйте свое здоровье. Важно соблюдать профилактику, чтобы не поддаться простудным заболеваниям. Небольшое послабление могут дать ЛОР-органы. Не забудьте проверить состояние эмали зубов. Также не исключены головные боли, головокружения и боли в пояснице.

Карьера и работа

В сентябре Козерогам предстоят некоторые операции с большими деньгами. Важно сохранить честность и не упустить ни малейшей детали. Это отличное время, чтобы доказать свои способности и развить возможности на все 100%. Особенно повезет тем, кто работает в государственных учреждениях. Тем, кто каждый день сталкивается с деньгами также сулит успех. Конец сентября принесет наибольший прогресс делах. Вы готовы браться за любые задания, помогать коллегам, замещать начальство и отправляться в командировки. Такое рвение поможет вам отличиться в глазах руководства

Гороскоп на сентябрь 2020 Водолей

В сентябре Водолеев ожидают финансовые трудности и служебные неурядицы. Это может сильно испортить настроение и негативно отразиться на здоровье. В первой половине месяца потребуется полная концентрация внимания и способность находить и анализировать информацию. Будьте чрезвычайно осторожны, избегайте поспешных решений, чтобы не наломать дров.

Отношения и семья

В первой половине сентябре многих Водолеев ждет позитивный период, который будет наполнен разными встречами с друзьями и яркими и запоминающимися событиями. Конечно, к концу сентября энергия спадет, и вы станете более вялыми и пассивными. В это время нагрянут изменения в семье. Возможен ремонт, переезд. Будьте готовы столкнуться с повседневной рутиной, которая отнимет много сил и денег. Водолеи намерены долго спорить и выяснять отношения, как с супругом, так и с родителями и детьми. Конфликт достигнет своего пика, а потом пойдет на спад. Будьте готовы, что придётся просить прощения.

Здоровье и образ жизни

Отправляясь в отпуск помните о том, что вам свойственна акклиматизация. Вас могут настигнуть проблемы с пищеварением, головная боль, температура, тремор и другие проявления. Не забудьте взять с собой аптечку первой помощи и заранее начните принимать пребиотики. Также сильное влияние на вас окажет погода. Чтобы болезнь не застала врасплох, нужно встречать ее во всеоружии. Заранее зная свои слабые стороны, вы можете проводить профилактику, которая избавит от серьезных осложнений.

Карьера и работа

Коммуникабельности Водолея в сентябре можно только завидовать. Вокруг вас толпами вьются партнеры и коллеги, которые не просто верят в вас, но и оказывают посильную поддержку. Это заметно поможет вам перейти на новый финансовый уровень. Таким образом вы избавитесь от прошлых тягот и кредитов, которые долго тянулись. В середине сентября возможна утечка информации по вашей вине. Будьте бдительны и не рассказывайте о своих планах даже близким людям. Приведите все старые дела на работе в порядок.

Гороскоп на сентябрь 2020 Рыбы

Рыб ждет весьма противоречивый месяц. В середине сентября возможен эмоциональный спад и ухудшение здоровья. Вам потребуется медицинское вмешательство. Месяц принесет много домашних и служебных забот. Возможен неожиданный поворот событий или раскрытие какой-то тайны, которая вам не понравится.

Отношения и семья

В середине сентября проявит внимание человек, от которого они никак этого не ожидали. Если интерес будет взаимным, то получится вполне годный роман, который продлится долго. Развитию отношений будет мешать желание сделать карьеру - вас часто будут ревновать к работе. Семейных Рыб ожидает немало ссор на бытовой почве. Конфликты будут рождены из малейших причин. Вам будет не просто смириться с чужой позицией и тем более принять ее. К концу месяца личная жизнь перетянет одеяло на свою сторону и вам будет не до карьеры. Выяснение отношений вытащит из вас много времени, денег и сил и вряд ли закончиться чем-то позитивным. Если это лишь начавшиеся отношения, то не стоит на них размениваться.

Здоровье и образ жизни

В сентябре Рыбы как ракеткой будут отбивать от себя все новые проблемы со здоровьем. Прежде всего вас настигнут психологические проблемы, которые вызовут вегето-сосудистую дистонию и панические атаки. Головная боль напряжения в висках, головокружение, предобморочное состояние и сильное сердцебиение наряду с потливостью, то есть все признаки неврастении и депрессии. Ни в коем случае в сентябре нельзя замыкаться от мира. Пейте больше жидкости и принимайте витамины. Избежать хандры помогут посиделки с друзьями или разговоры по душам с родными людьми.

Карьера и работа

В сентябре Рыбам могут предложить новую должность. Но нужно быть уверенным, что вы с ней справитесь. Последнее время вы очень рассеянны и допускаете много ошибок, так что этот случай просто счастливый шанс для дальнейшего профессионализма. Придется потратить много времени на обучение и повышение квалификации. В середине месяца от вас потребуют большей самостоятельности. И хоть это будет непросто, вы со всем справитесь. Решительные и смелые действия помогут вам быстро влиться в работу и переоценить ценности.

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