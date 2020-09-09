Можуть загриміти в лікарню: знаки Зодіаку, у яких будуть проблеми зі здоров'ям у вересні

Гороскоп здоров'я на вересень 2020 року (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких у вересні є ризик потрапити в лікарню

Гороскоп на вересень 2020 року свідчить про те, що місяць буде важким і напруженим для всіх представників зодіакального сузір'я. Особливу увагу варто приділити своєму здоров'ю і деяким потрібно пройти профілактичне обстеження.

Астрологи розповіли, у кого зі знаків Зодіаку можуть прокинутися хронічні хвороби та кому варто поберегти свій організм у вересні.

Овен

У вересні зі здоров'ям в Овнів буде чимало проблем. Буде загострення хвороб шлунково-кишкового тракту і варто пройти обстеження, щоб виключити серйозні діагнози. Підтримати організм допоможуть правильне харчування, відмова від грубої та важкої їжі, алкоголю. Астрологи попереджають, що Овни можуть навіть потрапити в лікарню, через те, що ймовірні проблеми з печінкою. Тільки УЗД і аналізи допоможуть знайти джерело проблем.

Близнюки

Проблеми зі шлунком будуть мучити Близнюків і основна тому причина – нерозбірливість у харчуванні та зловживання шкідливими звичками. Для того, щоб нормалізувати стан, доведеться сісти на дієту і пройти терапію, а інакше є ризик потрапити на стаціонар. Всі заплановані операції у вересні пройдуть вдало.

Скорпіон

На початку осені імунітет у Скорпіонів принесе неприємний сюрприз – можливі застуди та слабкість, а також є ризик підхопити щось серйозніше. Вірогідні хвороби органів дихання, які можуть викликати серйозні ускладнення. Впоратися швидко не вийде і можливо лікування буде довгим і важким, а відновлення забере багато часу, сил і фінансів.

Риби

Можливі проблеми з психологічним здоров'ям, вегето-судинна дистонія і панічні атаки. Астрологи попереджають про часті головні болі, запаморочення, непритомні стани, сильне серцебиття. Не замикайтеся від світу, пийте більше рідини та приймайте вітаміни. Повернути бадьорість і гарний настрій допоможе спілкування з друзями та душевні розмови з близькими людьми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких дзеркальна дата 09.09 стане фатальною.