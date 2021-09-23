Могут ли учеников заставлять к труду в школе: известно, куда обращаться за помощью

Так, педагогам напомнили о пункте 1 статьи 53 Закона Украины "Об образовании", в котором говорится о том, что дети имеют право на безопасные условия обучения, которые должен создать руководитель образовательного учреждения

Важно, что в соответствии с пунктом 5 статьи 53 Закона Украины "Об образовании", детей запрещено привлекать к работе, если это не предусматривает образовательная программа.

Можно ли привлекать детей к труду

Принятия ребенка на работу допускается с 16 лет (это могут сделать и с 15 лет с согласия родителей).

Однако, запрещается вовлечение детей в наихудшие формы детского труда, участия в тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах.

Детей не имеют права привлекать к:

работы в ночное время и выходные дни;

сверхурочные работы, подъем и перемещение предметов, масса которых превышает установленные предельные нормы веса.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что законный труд несовершеннолетних и волонтерская деятельность должна осуществляться во внеурочное время.

Должны ли дети убирать в школе

Санитарный регламент для школ, вступивший в силу с 1 января 2021 года, изменил правила уборки учениками школы. Поэтому сейчас он не разрешает уборку территории школы, а лишь создает правило, что ученики должны держать собственное рабочее место в чистоте и убирать за собой мусор.

Также работа по самообслуживанию должна проводиться с участием педагогических и/или медицинских работников и не превышать 1 час в неделю.

Важно, что волонтер добровольно осуществляет социально направленную неприбыльную деятельность. Соответственно дети могут добровольно помочь, например, посадить цветы во дворе или убирать определенный участок парка.

Какая ответственность

Согласно статье Конвенции о формах детского труда №182, принудительный или обязательный труд относится к одной из худших форм труда детей. Статья №43 Конституции Украины запрещает использование принудительного труда.

Согласно статье №150 Уголовного кодекса Украины, эксплуатация ребенка, не достигшего 16 лет, путем использования его труда наказывается арестом до шести месяцев или ограничением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Поэтому если ребенок пострадал от трудовой эксплуатации, то можно обратиться к: