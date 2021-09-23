Чи можуть учнів змушувати до праці у школі: відомо, куди звертатися за допомогою

Так, педагогам нагадали про пункт 1 статті 53 Закону України "Про освіту", в якому йдеться про те, що діти мають право на безпечні умови навчання, які повинен створити керівник освітнього закладу

Важливо, що відповідно до пункту 5 статті 53 Закону України "Про освіту", дітей заборонено залучати до роботи, якщо це не передбачає освітня програма.

Чи можна залучати дітей до праці

Прийняття дитини на роботу допускається з 16 років (це можуть зробити і з 15 років за згодою батьків).

Однак, забороняється залучення дітей до найгірших форм дитячої праці, участі у важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Дітей не мають права залучати до:

роботи у нічний час і вихідні дні;

понаднормові роботи, підіймання і переміщення предметів, маса яких перевищує встановлені граничні норми ваги.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що законна праця неповнолітніх і волонтерська діяльність має здійснюватися у позаурочний час.

Чи повинні діти прибирати у школі

Санітарний регламент для шкіл, що набув чинності з 1 січня 2021 року, змінив правила прибирання учнями школи. Тому зараз він не дозволяє прибирання території школи, а лише створює правило, що учні повинні тримати власне робоче місце у чистоті та прибирати за собою сміття.

Також робота з самообслуговування має проводитися за участю педагогічних та/або медичних працівників і не перевищувати 1 годину на тиждень.

Важливо, що волонтер добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність. Відповідно діти можуть добровільно допомогти, наприклад, посадити квіти в дворі чи прибирати певну ділянку парку.

Яка відповідальність

Згідно зі статтею Конвенції щодо форм дитячої праці №182, примусова чи обов’язкова праця належить до однієї з найгірших форм праці дітей. Стаття №43 Конституції України забороняє використання примусової праці.

Відповідно до статті №150 Кримінального кодексу України, експлуатація дитини, яка не досягла 16 років, шляхом використання її праці карається арештом до шести місяців або обмеженням волі до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Тому якщо дитина постраждала від трудової експлуатації, то можна звернутися до: