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Стало известно, закроют ли садики и начальную школу на карантин

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Среда 22 сентября 2021 20:23
Стало известно, закроют ли садики и начальную школу на карантин Коллаж РБК-Украина: как будут работать школы и садики в Украине при изменении правил карантина
Автор: Владимир Костырин

В Украине меняют правила карантина с 23 сентября, и для многих родителей остро стал вопрос о работе школ и садиков для детей в разных городах. В Кабмине решили расставить точки над "і", и приняли решение ослабить требования относительно посещения учащихся и воспитанников заведений школьного и дошкольного образования.

Об этом 22 сентября сообщил глава Минобразования Сергей Шкарлет в своем Telegram.

По словам министра, посещение детсадов, начальных школ и специальных учреждений среднего образования учениками и детьми не будет зависеть от уровня эпидемической опасности в том или ином регионе.

Так, снимается условие о наличии 80% вакцинированного персонала (педагоги и воспитатели) в школах и садиках для их работы в обычном в очном формате с соблюдением санитарных норм.

"Считаем целесообразным предусмотреть посещение учебных заведений для соискателей дошкольного образования, учащихся специальных заведений общего среднего образования и учащихся 1-х - 4-х классов учреждений общего среднего образования независимо от уровня эпидемической опасности", - рассказал Шкарлет.

Чиновник отметил, что такое "исключение" будет действовать во время "желтого" и "красного" уровней эпидемиологической опасности.

Глава Минобразования убежден, что воспитанники садиков и ученики начальных классов нуждаются в непосредственном контакте с педагогическими работниками.

Напомним, с 23 сентября Украина переходит в "желтую" зону карантина, и другие учебные заведения, где менее 80% вакцинированных, перейдут на дистанционное обучение.

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