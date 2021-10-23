В Киеве изменили даты каникул: когда школьники вернутся на учебу
В Киеве в школах начнутся осенние каникулы раньше запланированного времени. Все за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе. В частности, школьники пойдут на отдых уже завтра, 23 октября.
Об этом рассказал первый замглавы КГГА Николай Поворозник в эфире Украина24.
По его словам, уже завтра школы отправятся на каникулы.
"Подчеркиваю, не с понедельника, а с завтра, учитывая эпидемиологические показатели города. Школьники точно будут на каникулах одну неделю, по второй неделе мы определимся", - рассказал Поворозник.
Также он добавил, что после недели каникул в КГГА будут принимать решение продолжать их, или же вообще перевести учеников на дистанционное обучение.
"Однако школы точно будут закрыты две недели, включая 1-4 класса", - добавил Поворозник.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, посещение учебных заведений прекращается с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников длятся с 23 по 31 октября. Относительно следующей недели будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.
Отмечается, что детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала
Какие ограничения будет в "красной зоне"
- Запрещается принимать посетителей в заведениях питания;
- Прекращается деятельность заведений гостиничной сферы;
- Посещение семьей и посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты;
- Запрещается работа спортзалов и фитнес-центров;
- Проведение всех массовых мероприятий;
- Ограничивается доступ посетителей к помещениям ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты населения, управлений Пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев.
Ранее мы сообщали, что Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений.
Также мы писали, что каникулы в школах Киева могут затянуться.