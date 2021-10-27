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Чи можуть батьки побачити контрольну роботу своєї дитини: це повинні знати усі

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Середа 27 жовтня 2021 08:01
Чи можуть батьки побачити контрольну роботу своєї дитини: це повинні знати усі Чим можуть батьки побачити оцінки дитини (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Батьки школярів мають право знати оцінки та бачити контрольні роботи своїх дітей, адже це передбачено законом. Зокрема, вони мають цікавитися результатами навчання у своїх дітей.

Так, у статті закону № 55 про освіту йдеться про те, що батьки учнів мають право знати про оцінки та результати навчання своїх дітей, - повідомляє "Путівник школою".

Важливо, що батьки також повинні сприяти аби дитина виконувала домашні завдання.

Де батьки можуть побачити оцінки

Вони можуть вимагати від директора школи або класного керівника журнал, де зможуть бачити всі оцінки своїх дітей.

Також вони можуть домовитися про певний спосіб інформування батьків оцінок.

Чи можуть батьки бути присутніми на уроці

Батьки здобувачів освіти можуть бути присутніми на уроках свої дітей. Однак, це може відбутися тільки за попереднім погодженням із керівництвом школи.

Окрім того, вчитель немає права вигнати дитину з уроку. Все тому, що це позбавляє дитину права на освіту. Також вчитель є відповідальним за збереження життя і здоров'я учнів під час навчального процесу.

Чи можуть дитині не дозволити піти до туалету під час уроку

Зазначається, що ігнорування фізичних потреб дитини (наприклад, заборона піти до туалету) - це жорстоке поводження, що в судовій практиці кваліфікується як аморальний проступок і є підставою для звільнення педагога.

Раніше ми повідомляли, що у Києві змінили дату канікул та відомо, коли школярі повернуться до навчання.

Також ми писали, що директора львівської гімназії оштрафували за роботу "офлайн" без вакцинації 80% співробітників.

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